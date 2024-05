Giro d'Italia, etappe 5 | Niets lijkt een nieuw duel tussen Jonathan Milan en Tim Merlier in de weg te staan

De vijfde etappe van de Ronde van Italië lijkt wederom uit te draaien op een massasprint. Het peloton legt 178 kilometer af en rijdt van Genua langs de kust van de Middelandse zee naar Lucca. Kan Olav Kooij zich mengen in de strijd om de dagzege of krijgen we een nieuw duel tussen Milan en Merlier? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De rit van woensdag lijkt wederom een prooi voor de snelle mannen. Echter hebben we in de laatste twee etappes gezien dat niet alle sprinters de finale vanwege het hoge tempo en de slotbeklimming kunnen bijhouden. Dinsdag werd al op de eerste klim pijnlijk duidelijk dat Fabio Jakobsen opnieuw niet voor de ereplaatsen zou gaan spurten. Tijdens de vijfde etappe ligt de slotklim wat verder weg van de finish, waardoor dit geen probleem zou mogen vormen.

Jonathan Milan boekt eerste ritzege in Giro d'Italia, Olav Kooij eindigt als vierde Jonathan Milan heeft de vierde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een massasprint kwam eigenlijk nooit in gevaar in de relatief vlakke etappe. In de finale deed Filippo Ganna wel nog een ultieme poging, maar in de laatste kilometer werd hij toch ingerekend. Milan was uiteindelijk de sterkste in de sprint voor Kaden Groves en Phil Bauhaus.

Het parcours | Genua > Lucca (178 km)

Het peloton vertrekt vanuit havenstad Genua en komt na iets minder dan 50 kilometer aan bij de eerste gecategoriseerde klim van de dag. Na het bereiken van de top van de Passo del Bracco (15,2 kilometer à 3,9%), klim van derde categorie, dalen de renners af naar het vlakke tweede gedeelte van de rit.

Na de twee tussensprints volgt de laatste heuvel van de etappe met de Montemagno (3 km à 4,3%). De top van de vierde categorie beklimming ligt op twintig kilometer van de streep in Lucca, waar de renners in afdalende lijn naar toe koersen. Op 2,5 kilometer krijgt het peloton kort achter elkaar een rechter- en linkerbocht voorgeschoteld, waar de sprinters zich goed moeten positioneren tussen alle treinen van alle ploegen.

Profiel van de vijfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Tijdens de eerste kans op de sprint in Fossano kwam Jonathan Milan niet verder dan de tweede plaats, maar bij de volgende mogelijkheid was het wel raak voor de Italiaan. De voorbereiding op de eindsprint was niet ideaal, aangezien zijn lead-out Simone Consonni al te vroeg op kop moest komen. Toch zette hij op fantastische wijze de sprinter van Lidl-Trek in goede positie af, die dankzij een machtige sprint als eerste over de streep kwam.

Jonathan Milan kan zijn tweede zege op een rij boeken in de Giro d'Italia © Getty Images

In Andora moest Tim Merlier ook zijn meerder erkennen in Milan. Op voorhand werd de Belg gebombardeerd tot snelste sprinter van de Giro. Die status bevestigde hij met overwinning in de derde etappe. Helaas kwam de sprinter van Soudal Quick-Step de volgende dag niet verder dan de vijfde plaats. Hij moest van ver komen en kon weinig posities meer goedmaken. De finale met de Capo Melo was voor het type sprinter als Merlier vrij pittig. In Lucca vindt de 31-jarige renner een aankomst die hem beter zou moeten liggen.

Een renner die steeds meer terugkeert in zijn gebruikelijke vorm is Olav Kooij. De sprinter van Visma | Lease a Bike kwam tijdens de tweede etappe ten val waardoor hij nog steeds herstellende is. Bij de gewonnen sprint van Milan werd duidelijk dat Kooij nog niet van hetzelfde niveau was als zijn Italiaanse concurrent. Voor het Jachtluipaard van Numansdorp is het te hopen dat hij in Lucca weer een aantal procenten is verbetert.

Olav Kooij gaat onderuit in Giro dag voor eerste sprintkans: 'Dat is nooit lekker' Visma | Lease a Bike zit dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg was vorig jaar nog uiterst dominant met winst in de Tour de France, de Vuelta a España en de Giro d'Italia. In de Italiaanse ronde zit het dit jaar ook nog niet echt mee.

Met de snelheid van Kaden Groves zat het dinsdag wel goed. De Australische renner van Alpecin-Deceuninck reed een sterke sprint in Andora en eindigde achter Milan op een knappe tweede plek. Het podium werd gecompleteerd door Phil Bauhaus. De Duitse afmaker lijkt een stijgende lijn te hebben gevonden. Wie weet kan de sprinter van Bahrain-Victorious woensdag naar een etappezege spurten.

Tot slot benoemen we Fabio Jakobsen, die vooralsnog niet voor Nederlands succes heeft kunnen zorgen. Tijdens de tweede etappe kon hij de slotklim overleven, maar een goede sprint zat er niet meer in. Uiteindelijk eindigde hij op een teleurstellende 22e plaats. De kopman van dsm-firmenich PostNL kijkt ongetwijfeld uit naar de rit van woensdag, waar hij voor het eerst een echt vlakke finale kan rijden. Hopelijk kan hij dan laten zien welke snelheid hij in huis heeft.

Fabio Jakobsen ziet belangrijke kracht in sprinttrein de Giro d'Italia verlaten: 'Enorm teleurgesteld' Bram Welten is dinsdag niet van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Italië. De Nederlander van dsm-firmenich PostNL moest wegens ziekte de koers verlaten, hij heeft verhoging en last van hoest. Welten moest kopman Fabio Jakobsen ondersteunen in de sprints.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jonathan Milan

** Tim Merlier, Olav Kooij

* Kaden Groves, Phil Bauhaus, Fabio Jakobsen

TV-gids: op deze zender kijk je live naar de Giro d'Italia De strijd om de felbegeerde roze trui barst in Turijn los op zaterdag 4 mei. In drie weken tijd leggen de renners 3.400 kilometer af op het Italiaans grondgebied. Met Tadej Pogacar als torenhoge favoriet en enkele Nederlandse toppers staan er genoeg renners aan de start om in de gaten te houden. Lees hieronder op welke zender je de Giro d'Italia live kan volgen.

Live

Refresh de pagina om de huidige situatie van de koers te bekijken