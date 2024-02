John van 't Schip neemt Ahmetcan Kaplan mee tegen Bodø/Glimt: 'Of hij speelt? Dat zien jullie morgen'

Ajax maakt zich op voor het duel tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Op woensdag schoof trainer John van 't Schip (met Steven Berghuis) aan voor de persconferentie. Daar ging het even over Ahmetcan Kaplan, die weer terug op de radar is.

Kaplan is een 21-jarige centrale verdediger, die twee zomers geleden voor tien miljoen euro werd overgenomen van Trabzonspor. Door veel blessureleed kwam hij nog nooit in actie voor Ajax 1, maar nu is hij al een tijdje fit. Is hij dé oplossing voor de verdedigende sores van Ajax?

"We kunnen niet van hem verwachten dat hij het probleem oplost", vindt Van 't Schip. "Dat moeten we met elkaar doen." Wel merkt hij ook op dat Kaplan een ander type speler is dan nu centraal achterin staat. De linksbenige Kaplan is 'in de lucht sterk en heeft een goede inspeelpass'.

"Kaplan heeft genoeg wedstrijden negentig minuten gespeeld bij Jong." Afgelopen maandag speelde Kaplan een helft mee tegen MVV (3-0). "Nu we wat wedstrijden achter elkaar hebben, hebben we uit voorzorg gezegd dat 45 minuten genoeg was." Kaplan speelde inmiddels al elf wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de wedstrijd tegen MMV maakte hij drie keer op rij de negentig minuten vol.

Kaplan is dus een extra optie centraal achterin. Dat zou dan waarschijnlijk als linkercentrale verdediger zijn, waardoor Jorrel Hato zou opschuiven naar de linksbackpositie. Van 't Schip laat de spanning volledig in het midden: "Hij zou kunnen spelen. Maar of hij start, of dat hij erin komt, dat zie je morgen."

FK Bodø/Glimt

Het ging ook nog over de tegenstander. Wat mag Ajax eigenlijk verwachten van Bodø/Glimt? "Het is een fysiek team, érg fit. Ze kennen een paar veranderingen in het team, maar de structuur van het team is duidelijk. Ze hebben veel rennende spelers met veel intensiteit."