Dag vol valpartijen in de Giro heeft grote gevolgen: kopman en outsider kunnen niet verder

De vijfde etappe van de Giro d'Italia verliep dramatisch voor Israel-Premier Tech dankzij drie renners die onderuit gingen. Tot overmaat van ramp moet de kopman en een andere renner de ronde verlaten. Deze ochtend werd ook duidelijk dat de outsider voor het algemeen klassement van BORA-hansgrohe de strijd heeft moeten staken.

Naast de verrassende zege van vluchter Benjamin Thomas (Cofidis), viel deze vijfde etappe op door de meerdere valpartijen. Vlak voor de eerste tussensprint ging het al mis bij Christophe Laporte. De Franse renner van Visma | Lease a Bike ging op hoge snelheid onderuit, en moest zwaar gehavend de rit uitrijden.

Sprinttrein van Olav Kooij krijgt klap te verwerken in Giro: Christophe Laporte komt hard ten val Het is nog niet de Giro d'Italia van Team Visma | Lease a Bike. Woensdag zag de ploeg Christophe Laporte hard onderuit gaan in de vijfde etappe van de grote ronde. De Fransman speelt een belangrijke rol als sprintaantrekker voor Olav Kooij tijdens de vlakke ritten.

Drie renners van Israel-Premier Tech op de grond

Op 25 kilometer van de finish ontstond er wederom een valpartij in het peloton. Deze keer was er een grotere groep renners die onderuit gingen. Op het asfalt lagen Tobias Foss (INEOS Grenadiers), Attila Valter (Visma | Lease a Bike) en liefst drie renners van Israel-Premier Tech: Michael Woods, Nadav Raisberg en Riley Pickrell.

Grap van collega-renner over duikeling valt verkeerd bij Visma: 'Een andere smaak' Attila Valter van Visma | Lease a Bike kwam woensdag tijdens de achtste etappe van de Giro d'Italia ten val. Collega-renner Thomas de Gendt plaatste daar op X een grap over, maar dat kon de Hongaarse renner niet waarderen.

De drie renners stapten weer terug op de fiets en reden de etappe uit. Na afloop kon de schade worden opgemeten. "Nadav Raisberg kwam hard ten val en liep hierbij een gebroken handwortelbeentje op. Hij zal daarom de koers verlaten", meldde de ploeg op X.

Kopman Woods niet meer van start

Deze ochtend werd bovendien duidelijk dat Woods kampt met een lichte hersenschudding, waardoor het team geen risico neemt met de kopman. "Woods vertoont symptomen van een hersenschudding, waardoor we uit voorzorg hebben we besloten om Michael uit koers te halen. Hij zal vandaag naar huis reizen, om daar verder te herstellen.”

Na medisch onderzoek werd duidelijk dat Pickrell een gebroken neus heeft overgehouden aan zijn valpartij. De Canadese renner gaat donderdag wel van start in de zesde etappe van de Ronde van Italië. Voor Israel-Premier Tech is het te hopen dat hij voldoende kan herstellen, anders verliest het team wederom een renner in de eerste week van de ronde.

Sad news this morning with @rusty_woods unable to start @giroditalia stage 6 😢



“𝘐’𝘮 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘎𝘪𝘳𝘰 𝘥’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘣𝘶𝘵 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪𝘵𝘪𝘻𝘦 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘵𝘩. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘮𝘰𝘳𝘦… pic.twitter.com/fCKkfygwPk — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) May 9, 2024

Klimsensatie Florian Lipowitz

Lipowitz maakte deze Giro zijn debuut in een grote ronde, maar zijn avontuur komt na vijf etappes ten einde. De 23-jarige klemsensatie van BORA-hansgrohe is donderdag ziek opgestaan. "Helaas zal Florian Lipowitz vanwege ziekte niet beginnen aan de etappe van vandaag in de Giro d’Italia. Veel beterschap, Lipo!", laat het team weten.

De opgave van Lipowitz is een aderlating voor de ploeg, aangezien de Duitser in goede vorm verkeerde. Hij eindigde in de bergrit naar Oropa knap als vijfde, en was van grote waarde voor zijn kopman Daniel Felipe Martínez. Na vijf etappes stond Lipowitz op de 27e plaats in het algemeen klassement, op iets meer dan vier minuten van leider Tadej Pogacar.