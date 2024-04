FC Barcelona brengt update over blessure Frenkie de Jong: race tegen de klok om EK te halen

De blessure van Frenkie de Jong die de Nederlandse middenvelder zondagavond opliep tegen Real Madrid, valt enigszins mee. De Jong moest per brancard van het veld gedragen worden en hij leek zelf te vrezen voor iets ernstigs. Maar onderzoek wees uit dat het seizoen niet helemaal voorbij is voor hem.

FC Barcelona meldt dat de enkel van De Jong 'alleen maar' verstuikt is. Geen gescheurde banden of iets gebroken, maar een blessure die eigenlijk met alleen rust sneller geneest. Barcelona meldt ook dat er nog geen verwachting kan worden uitgesproken of en wanneer De Jong terugkeert op het veld, want dat dat afhankelijk is van zijn herstel. Spaanse media melden dat het EK niet in gevaar komt, maar dat het wel een race tegen de klok wordt. Ze verwachten een hersteltijd van vijf weken. Andere media hebben het over zeven weken. In beide gevallen wordt het kantje boord of De Jong het EK haalt.

LATEST NEWS | Tests carried out on Monday have confirmed that first team player Frenkie de Jong has a right ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/c0IFb04Gfp — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2024

De laatste wedstrijden in La Liga komen sowieso te vroeg voor het herstel van De Jong, die een enkelblessure heeft opgelopen. Maar voor Nederland en bondscoach Ronald Koeman is er voorlopig nog geen reden tot paniek, want zo'n blessure hoeft niet meteen maanden te duren. De middenvelder zou het EK in Duitsland wel moeten kunnen halen. Op 7 juni moet Koeman zijn selectie indienen en tot die tijd heeft De Jong om te herstellen.

Seizoen FC Barcelona

De Jong viel aan het einde van de eerste helft uit in El Clasico. Barcelona kwam tot twee keer toe op voorsprong in Madrid, maar verloor in de blessuretijd alsnog van de Madrilenen. Jude Bellingham werd de matchwinner. Real Madrid staat nu elf punten boven Barcelona en kan de landstitel al ruiken. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen in de Spaanse competitie. Barcelona staat twaalf punten los van de nummer vijf, dus Champions League-voetbal is ook al zo goed als binnen. Barcelona werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door PSG. In de kwartfinale van de Spaanse beker schakelde de latere winnaar Athletic de Bilbao Barça uit.

EK voetbal

Op 6 en 10 juni oefent Oranje voor de laatste keer voor het EK. Canada en IJsland zijn dan de tegenstanders. Op 16 juni begint dan voor het Nederlands elftal het EK met de wedstrijd tegen Polen in Groep D. Frankrijk en Oostenrijk zijn de andere tegenstanders.