Kaj Sierhuis daagt Michael van Gerwen uit voor een potje darten

Kaj Sierhuis kan naast voetballen ook een behoorlijk potje darten. De spits van Fortuna Sittard kreeg door zijn uitverkiezing als Speler van de Maand maart wat dilemma's voorgeschoteld door ESPN. Zo moest Sierhuis kiezen tussen voetbal en darts en kreeg hij de vraag wie hij uit wilde dagen voor een potje.

"Michael van Gerwen", zei hij na wat aarzelen. De beste Nederlandse darter gooide in het verleden al vaker tegen voetballers. Zo nam hij het bijvoorbeeld op tegen Wout Weghorst bij een interland van het Nederlands elftal. Weghorst verraste Van Gerwen door een leg te winnen. "Woutje kan zeker aardig gooien", zei MvG destijds. "Ik ruil hem in voor Van Barneveld, ha ha", vertelde hij doelend op de World Cup of Darts.

Weghorst zelf bleef er nuchter onder. "Ik had weinig illussies, maar ik moet zeggen dat ik negen perfecte pijlen gooide. Dat was wel gaaf", sprak Weghorst. Lukt het Sierhuis ook om een leg te winnen van Van Gerwen als er een wedstrijdje komt? ESPN-commentator Koert Westerman reageerde onder de Instagram-post: "Dat kunnen we regelen!". Westerman werkt verder ook voor Viaplay en presenteert daar het darten.

Sierhuis houdt van darten

Dus dan ziet Sierhuis hem regelmatig op zijn tv, laptop of mobiele telefoon. De spits van Fortuna Sittard kreeg de vraag of hij liever darten of voetbal kijkt. "Het hangt er vanaf welk toernooi of wat voor wedstrijd het is", reageerde Sierhuis, die zijn goals af en toe viert door een figuurlijk dartpijltje te gooien.

"Ik vind het echt een superleuke sport. Nu is natuurlijk het WK bezig, maar ik volg eigenlijk het hele PDC-circuit wel hoor", zei Sierhuis in december van vorig jaar. "Toevallig heeft Dirk van Duijvenbode een keer een shirt van mij gekregen en ik heb toen zijn pijlen gekregen. En Vincent van der Voort heeft een dartwinkel bij mij in de buurt, in Zaandam. Ik ga daar jaarlijks wel langs om een nieuw setje pijlen te halen, effe te gooien en om een praatje te maken."