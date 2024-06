Kameroen-bondscoach Marc Brys slaat na ruzie met Samuel Eto'o terug met klinkende zege op Kaapverdië

Kameroen heeft thuis van Kaapverdië gewonnen met 4-1. De zege komt na een periode met veel onrust bij De Ontembare Leeuwen. Bondscoach Marc Brys ligt overhoop met Samuel Eto'o, baas van de Kameroense voetbalbond.

Brys wordt op allerlei manieren tegengewerkt door Eto'o. De voormalig topspits was het niet eens met de aanstelling van Brys vanuit de Kameroense regering. Dat liet Eto'o op diverse manieren blijken: door met camera's erbij ruzie te maken met Brys, door spullen die nodig waren voor trainingen weg te laten halen en door te dreigen dat de staf van Brys geen accreditatie zou krijgen voor dit duel.

Marc Brys

Met deze klinkende zege op Kaapverdië en dus een geslaagd debuut doet Brys goede zaken voor zowel Kameroen als zichzelf. Nu zit hij wellicht iets steviger in het zadel. De partij vond plaats in het kader van de kwalificatie voor het WK voetbal 2026. In Groep D was het de derde wedstrijd voor beide landen. Kameroen is leider van de groep met zeven punten. Libië volgt met ook zeven punten, Angola is derde met vier punten, Kaapverdië vierde met vier punten. Mauritanië en Eswatini (vroeger Swaziland) bungelen er nog onder met één punt en nul punten.

Goals

Kameroen kwam op voorsprong via verdediger Michael Ngadeau en Vincent Aboubakar (spits bij Besiktas) tekende kort daarna voor de tweede treffer. Voormalig Heracles-middenvelder Jamiro Monteiro maakte de 2-1, waarna nog voor rust Aboubakar de 3-1 erin kreeg en vlak erna Nouhou Tolo de slottreffer aantekende.

Vlak voor tijd leek een Kaapverdische penalty van Kevin Pina trouwens over de lijn te gaan, nadat André Onana (oud-keeper van onder meer Ajax) na een redding de stuiterende bal onder zijn lijf kreeg en er geen controle meer over had. De scheids ontging het allemaal: het bleef 4-1.

Interesting incident that happened in the last moments of the Cameroon - Cape Verde match. Kevin Pina's penalty was saved by André Onana but the ball bounced over the linepic.twitter.com/bRyx7lygpm — PushGoals (@PushGoals) June 8, 2024

Nederlands tintje bij Kaapverdië

Net als bij de afgelopen Afrika Cup het geval was, spelen er bij Kaapverdië diverse voetballers met een Nederlandse achtergrond. Bijvoorbeeld Fortuna Sittard-middenvelder Deroy Duarte, Dailon Livramento (MVV) en Laros Duarte (FC Groningen).