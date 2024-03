Kökçü spreekt zich na verbanning uit op Instagram: 'De echte Orkun wil alles winnen'

Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü zat dit weekeinde niet bij de selectie van Benfica. De middenvelder liet zich in een interview met De Telegraaf kritisch uit over de keuzes van trainer Roger Schmidt en dat werd hem niet in dank afgenomen. Kökçü deed dan ook niet mee tegen Casa Pia (1-0 winst).

"Het was onmogelijk om hem bij de selectie te nemen na dit interview", zei Schmidt na de wedstrijd tegen SportTV doelend op de woorden van Kökçü in De Telegraaf. "Ik zal na de interlandperiode met hem in gesprek gaan. Ik was enorm verrast, ik weet niet waarom hij dit interview heeft gegeven. Hij heeft zichzelf in een moeilijke situatie gebracht."

Kökçü kreeg daarnaast ook een boete. Schmidt zegt dat de Turkse middenvelder wel degelijk belangrijk is voor Benfica. "Het was natuurlijk niet goed voor het team, het was niet goed voor Benfica, maar het was ook niet goed voor hem. Maar hij is een belangrijke speler voor ons en ik zal met hem praten."

Reactie Kökçü

Via Instagram reageerde de oud-Feyenoorder op de hele situatie. 'Het eerste wat ik wil zeggen is dat ik veel respect heb voor de coach en de mensen van de club', schreef hij. 'In topvoetbal doen alle details ertoe. Alleen als alles klopt kunnen we prijzen winnen. Dat betekent ook dat je kritisch moet zijn naar elkaar. In de afgelopen maanden heb ik mijn visie dan ook al intern besproken. Ik accepteer de consequenties van de club en zal na de interlandbreak alles geven voor Benfica, want de echte Orkun wil alles winnen.'