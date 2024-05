Viaplay-reporter wordt tijdens interview met Max Verstappen weggesleurd: 'Ik had dat niet gezien'

Max Verstappen won zondag de Grand Prix op Imola en schreef daardoor weer 25 punten bij in de WK-stand, waarvan hij de aanvoerder is. Voordat de race begon werd de Red Bull-coureur geïnterviewd door Chiel van Koldenhoven, pitreporter van Viaplay. En dat eindigde abrupt..

Met nog een minuut of tien te gaan, voordat de race zou beginnen, wandelden Van Koldenhoven en Verstappen door de paddock. Daar was het op dat moment druk: diverse cameraploegen probeerden nog snel wat gesprekjes aan te knopen en een sfeerverslag te geven. Verstappen was middenin een antwoord op een vraag van de Viaplay-reporter, toen Van Koldenhoven plots werd weggetrokken door een beveiliger.

Sky Sports profiteerde van het incident. Hun pitreporter Rachel Brookes stond namelijk ook klaar om Verstappen een vraag te stellen. Toen Viaplay ineens foetsie was, kon zij haar slag slaan. The Sun schrijft dat Van Koldenhoven geen roze sticker op had geplakt. En zulke stickers geven aan dat een journalist toestemming heeft om bepaalde gebieden te betreden.

Tekst gaat door na de tweet

Chiel Koldenhoven van Viaplay had geen gridsticker op z’n pas. 😂 pic.twitter.com/mJNIo61Agq — Arjan van der Knaap (@arjanknaap) May 19, 2024

Lijntje

Tegenover Formule1.nl heeft de Nederlandse pitreporter gereageerd. Hij verklaart dat hij beschikt over een permanente pas met zogenaamde grid access. De reden dat hij werd weggetrokken had andere gronden: "Er is een lijntje waar je niet overheen mag. Maar ik was in gesprek met Verstappen en had die niet gezien." Hij kan er wel een beetje om lachen en is niet boos: "Die man doet ook gewoon zijn werk."