Nadine Noordam viert bekerwinst met champagne in de kleedkamer: 'Dat hebben we nu ook wel verdiend'

Nadine Noordam is een blij mens. Maandagmiddag won zij met haar Ajax de KNVB Bekerfinale van Fortuna Sittard(4-1). Zij had een grote bijdrage aan deze overwinning, ze scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd uit een penalty. "Ik ben trots op de meiden en op mijzelf om hoe wij dat hebben gedaan."

Nadine Noordam was een trotse aanvoerder na afloop van Ajax-Fortuna. Niet alleen speelde zij een goede wedstrijd, zij scoorde ook nog eens de 1-0. Dat deed ze uit een penalty die Ajax had gekregen van de VAR. Er was een handsbal gezien, maar daar werd eerst niks mee gedaan. Een mooi moment voor Ajax, dat eerder dit seizoen in de Champions League juist veel pech had met de VAR. "Deze keer pakte het wél goed uit", zei Noordam opgelucht.

Verantwoordelijkheid nemen

Noordam was er snel bij toen de penalty gegeven werd en eiste de bal op om hem zelf te nemen. "Tiny en ik stonden op het lijstje en ik zei meteen dat ik 'm wilde nemen. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen voor het team." En die verantwoordelijkheid, die nam ze want ze scoorde penalty. Nog niet zo lang voor die penalty was Noordam druk geweest in de kleedkamer. Het liep wat stroef bij Ajax, dus moest ze de boel op scherp zette. "We moesten alles gaan geven. Ik ben trots op de meiden en ook wel op mijzelf hoe we dat gedaan hebben."

Nadine Noordam na winst bekerfinale: 'Ik ben blij dat het erop zit' Ajax-speelster Nadine Noordam reageert tegen Sportnieuws.nl na de bekerfinale.

Ook Suzanne Bakker, die haar laatste wedstrijd als trainer van Ajax had, vond dat het beter moest. "We werden erg slordig en verloren veel persoonlijke duels." Maar daarna ging het beter en liep Ajax vrij eenvoudig uit tot een 4-1-overwinning. Tijd voor champagne, vond ook Noordam. "Zeker, het was ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik ben blij dat het erop zit, je merkt wel dat je veel wedstrjiden hebt gespeeld. Daar mogen we nu dan extra van genieten."

Suzanne Bakker: 'een mixdrankje gaat er altijd wel in.' Suzanne Bakker, trainer van Ajax Vrouwen, reageert tegen Sportnieuws.nl na de gewonnen bekerfinale tegen Fortuna Sittard.

Op vakantie

Er wordt nog twee keer getraind met Ajax en er komt een mooie seizoensafsluiter vertelde Bakker, wat er daarna voor haar gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "Ik hoop dat de komende periode er meer duidelijk gaat worden over waar ik volgend seizoen naar toe ga. Een onzekere periode dus, voor Noordam is de komende periode niet zo onzeker. Zij gaat lekker op vakantie, even niet aan voetbal denken. "Ik vind het ook wel lekker om de focus op iets anders te hebben, maar eerst ga ik even genieten van dit feestje."

Bakker neemt dus afscheid van de club waar ze geweldige prestaties heeft neergezet. Haar mooiste momenten hoeft ze dan ook niet lang over na te denken. "In je eerste jaar met zo min mogelijk puntverlies kampioen worden, maar ook het Champions League avontuur daar hebben we iets van fantastisch gemaakt. We hebben geschiedenis geschreven met Ajax. Deze bekerwinst staat toch echt wel op een mooie derde plek", besloot Bakker.