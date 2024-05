Van Ruud Gullit tot Erik ten Hag: Arne Slot is tiende Nederlandse Premier League-trainer

Arne Slot is de nieuwe trainer van Liverpool. De huidige Feyenoord-trainer is de tiende Nederlander die voor de groep staat van een Premier League-club.

Er was al een Nederlander werkzaam in de grootste voetbalcompetitie ter wereld: Erik ten Hag staat aan het roer bij Manchester United. Zijn tweede seizoen verloopt vergeleken met het eerste seizoen erg stroef. De vraag is of hij na dit seizoen zijn plek behoudt bij de gevallen grootmacht. Toen Ten Hag werd aangesteld, was hij de negende Nederlandse trainer in de Premier League. We zetten het op een rijtje.

'Ready to be a Red': Liverpool en Feyenoord maken komst Arne Slot officieel Het hing al weken in de lucht en het werd al door de hoofdpersoon zelf bevestigd, maar nu is het officieel: Arne Slot is de nieuwe trainer van de Engelse topclub Liverpool. De Nederlander verlaat Feyenoord en wordt bij Liverpool een van de duurste Nederlandse trainers aller tijden.

Ruud Gullit

Ruud Gullit was de eerste landgenoot die als trainer aan de slag ging in de Premier League, die begin jaren 90 ontstond. Eerst was hij speler en trainer tegelijk bij Chelsea, vanaf 1996. In 1998 was hij ook nog een jaartje de gaffer bij Newcastle. Gelijk was hij ook de eerste met een prijs: Chelsea won in 1997 de FA Cup.

Martin Jol

Martin Jol was in 2004-2007 de grote man bij Tottenham Hotspur. Daarna mocht hij het nog proberen bij Fulham (2011-2013). Met Spurs werd hij tweemaal vijfde.

Guus Hiddink

Guus Hiddink was in 2019 interim-trainer bij Chelsea en keerde in 2015-2016 terug bij de Londense club. Beide keren volgde hij een andere grote naam op: eerst Luiz Felipe Scolari, daarna José Mourinho. In 2009 hij de FA Cup.

Rene Meulensteen

Niet alleen maar grote namen in dit lijstje, want we zijn nu aangekomen bij Rene Meulensteen. Hij was in 2013/2014 de opvolger van Martin Jol bij Fulham. Hij was de assistent van Jol en nam de boel na dienst ontslag over. Zelf werd hij datzelfde seizoen ook op straat gezet.

Ronald Koeman

Ronald Koeman was de trainer van Southampton (2014-2016) en Everton (2016-2017). De huidige bondscoach van Oranje deed het sterk met Southampton: zevende en zesde. Bij Everton zat het niet mee en was het na ruim een seizoen alweer klaar.

Louis van Gaal

Een andere oud-bondscoach van Nederland mocht het twee jaar proberen bij Manchester United. Louis van Gaal kreeg de boel in 2014/2016 echter niet aan de praat bij de club, die na de pensionering van Alex Ferguson uit balans was geraakt. Toch won hij de FA Cup. In de competitie werd de club vierde en vijfde.

'In belang van Nederlands voetbal moet Louis van Gaal Ajax-trainer worden' Hugo Borst denkt dat er maar één man is die Ajax kan redden: Louis van Gaal. In zijn column in het Algemeen Dagblad breekt de schrijver een lans voor de oud-bondscoach en noemt hij zelfs tien redenen, waarom Van Gaal coach van Ajax moet worden.

Dick Advocaat

Dick Advocaat was zeventien wedstrijden in dienst van Sunderland. Zijn missie als interim-trainer was om de club te behoeden voor degradatie en dat lukte. Het seizoen daarop begon dramatisch, waarna Advocaat zijn koffers moest pakken.

Frank de Boer

Oef... Frank de Boer tekende bij Crystal Palace in 2017 voor een wel heel inktzwart hoofdstuk in de geschiedenis der Nederlandse trainers. Hij werd na vier duels in de Premier League alweer gedumpt. Vier duels, vier nederlagen, nul goals voor.

Erik ten Hag

In de zomer van 2022 trad Erik ten Hag aan bij Manchester United. Het eerste jaar ging boven verwachting: derde in de Premier League, eindzege League Cup, finaleplek FA Cup. Het kon alleen maar afzwakken het jaar daarop, gezien de gaten in de selectie en de immense concurrentie in de Engelse competitie. In zijn tweede seizoen kwam Ten Hags positie zwaar onder druk te staan, niet alleen door de lage positie (momenteel zevende), maar ook door het gebrek aan vooruitgang in het spel en een goaldroogte.

Liverpool betaalt 15 miljoen euro niet alleen voor Arne Slot De onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool om Arne Slot lijken nu echt de laatste fase in te gaan. Volgens onder meer het Algemeen Dagblad hebben beide clubs een mondeling akkoord bereikt en wordt de deal snel bekendgemaakt. Het vertrek van Slot levert Feyenoord miljoenen euro's op.

Wie was de beste?

Welke Nedelandse trainer haalde in het hoogste tempo de punten binnen in de Premier League? Die eretitel gaat naar Hiddink, die met Chelsea gemiddeld 1,94 punten per speelronde pakte. Louis van Gaal volgt met 1,79 punt. Erik ten Hag staat momenteel ook op 1,79.