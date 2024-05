Tijjani Noslin en oud-Groninger helpen Hellas Verona aan lijfsbehoud Serie A

Hellas Verona heeft zich dankzij een Nederlands tintje verzekerd van nog een jaar op het allerhoogste Italiaanse niveau. Mede dankzij een assist van Nederlander Tijjani Noslin won Hellas met 2-1 bij het al gedegradeerde Salernitana.

Noslin kwam afgelopen winter over van Fortuna Sittard voor 3 miljoen euro en dat heeft de club uit de stad van Romeo en Julia geen windeieren gelegd. In zijn 16de wedstrijd noteerde hij zijn 3de assist, nadat hij al 4 doelpunten gemaakt had in de voorgaande duels.

Hellas Verona veilig dankzij Noslin en Suslov

Noslin was in de 22ste minuut verantwoordelijk voor de openingsassist, als je dat zo mag noemen. Hij gaf de bal aan Tomas Suslov, die in het verleden voor FC Groningen speelde. Michael Folorunsho maakte er nog voor rust 0-2 van.

Noslin en Suslov schrokken in de 90ste minuut van een tegentreffer van Giulio Maggiore. Na wat billenknijpen mocht het feest beginnen: nog een seizoen in de Serie A is binnen.