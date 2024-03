Laatste oefenduels Oranje bekend in aanloop naar EK

De KNVB heeft de laatste twee oefenduels bekendgemaakt in aanloop naar het EK van aankomende zomer. Oranje oefent eind maart tegen Duitsland en Schotland, maar zal ook net voor het Europese toernooi nog twee duels spelen.

Canada en IJsland zullen dan de tegenstanders zijn. Beide duels worden afgewerkt in De Kuip. Op 6 juni komt Canada op bezoek en vier dagen later is IJsland de tegenstander in Rotterdam.

Op 14 juni begint het EK in Duitsland. Voor Oranje staat de eerste wedstrijd op 16 juni op het programma. Wie dan de tegenstander is, is nog onbekend. Dit is de winnaar van een play-offronde tussen Polen, Wales, Estland en Finland.