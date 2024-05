LIVE Conference League | drie goals voor rust in beide halve finales

De Conference League nadert de ontknoping. Er zijn nog vier teams over die strijden om de derde Europese prijs. Fiorentina neemt het in eigen huis op tegen het Belgische Club Brugge, terwijl Aston Villa het Griekse Olympiakos ontvangt. Volg de wedstrijden hieronder via de livewidgets.

Voor Fiorentina is het de tweede halve finale op rij van de Conference League. De club uit Florence verloor vorig jaar in de eindstrijd van West Ham United. Dit jaar aast het op revanche, maar dan moet het wel voorbij Club Brugge. De wedstrijd in het eigen Stadio Artemio Franchi begon goed, met een vroege 1-0 van Riccardo Sottil. Lang konden ze niet van de voorsprong genieten, want Hans Vanacken benutte op het kwartier een penalty: 1-1.

Het was Fiorentina dat met een voorsprong ging rusten. Ervaren rot Andrea Belotti zette de 2-1 op het scorebord. De spits nam een mislukte omhaal van een teamgenoot aan, draaide weg en schoot hard met links raak.

Aston Villa - Olympiakos

Ook in Birmingham vielen vroege treffers. Alleen de een ging wel door, de ander niet. De goal van Leon Bailey van Aston Villa werd afgekeurd wegen buitenspel. Dat leek ook bij de 0-1 van Ayoub El Kaabi het geval, maar na een VAR-check bleek het toch een geldig doelpunt. Een verrassende voorsprong voor de bezoekers uit Griekenland, die niet veel later werd verdubbeld door El Kaabi.

Ollie Watkins bracht de spanning terug op Villa Park. De veel scorende spits maakte er in de blessuretijd van de eerste helft 1-2 van.

Volgende week donderdag zijn de returns. De finale wordt op 29 mei gespeeld in het stadion van AEK Athene.