LIVE | Kevin De Bruyne schiet Manchester City op gelijke hoogte tegen Real Madrid

Manchester City en Real Madrid staan woensdagavond tegenover elkaar in een waar voetbalgevecht. De winnaar van het duel gaat naar de halve finale van de Champions League.

Rodrygo heeft Real Madrid na een kwartiertje voetballen op voorsprong geschoten in Manchester. De Braziliaan kon na een gevaarlijke aanval binnenschieten. Hij verschalkte zijn landgenoot: City-keeper Ederson moest vissen.

Real Madrid had moeite met het verdedigen van die voorsprong en een kwartier voor tijd brak dan ook de ban. Kevin De Bruyne zorgde in zijn tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen voor de gelijkmaker.

Het is weer gelijk in Manchester! ⚖️

Kevin De Bruyne krijgt met een gelukje de bal voor z'n voeten en schiet dan raak: 1-1 🎯



Met deze stand gaan we verlengen.. 🥵#ZiggoSport #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/EQ7M2ix52O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2024

Pas tien minuten voor tijd kwam Luka Modric in het veld. Carlo Ancelotti had ook weinig anders op de bank zitten dan de Kroatische topmiddenvelder. Aan hem de taak om nog een doelpunt te forceren voor De Koninklijke.

De winnaar van dit duel wist dat het tegen de winnaar van Bayern München en Arsenal moest, die ook tegen elkaar in actie kwamen op woensdagavond. Het heenduel bij die twee ploegen eindigde in 2-2 en dus was er in München ook nog alles om voor te spelen.

Opstellingen Manchester City en Real Madrid

Vorige week speelde De Koninklijke met 3-3 gelijk tegen Manchester City in Madrid. Er moest woensdagavond dus een winnaar komen, om te bepalen wie er naar de halve finale ging.

Er is weer een basisplek voor Toni Kroos, net als vorige week. Gouden Bal-winnaar Luka Modric begint wederom op de bank. Bij Manchester City is Nathan Aké er nog altijd niet bij. De Nederlandse verdediger raakte geblesseerd aan zijn kuit tegen Arsenal. Kevin De Bruyne is weer fit, nadat hij vorige week bij de warming-up moest afhaken, omdat hij moest overgeven.

Onsmakelijke reden voor passeren Kevin De Bruyne in Champions League-kraker: 'In de kleedkamer begon het' Pep Guardiola zorgde voor een grote verrassing in de opstelling van Manchester City door Kevin De Bruyne op de bank te zetten. Het blijkt echter dat de Belg niet zomaar gepasseerd is voor het duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Guardiola deelde namelijk de ietwat onsmakelijke details over zijn afwezigheid.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish; Haaland



Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Viniciu