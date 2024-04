Buitenlandse media smullen van Real Madrid - Manchester City: 'Meer van dit volgende week alsjeblieft!'

Bij de loting begon menig voetballiefhebber al te watertanden: Real Madrid werd gekoppeld aan Manchester City. Wekenlang werd er toegeleefd naar de wedstrijd en dinsdag was het dan zover. De wedstrijd stelde niet teleur. Het werd 3-3 in de Spaanse hoofdstad en de buitenlandse media smulden ervan.

'Europese zwaargewichten strijden in chaotische klassieker', zo kopt The Daily Star. 'Dit was het derde seizoen op rij dat de twee elkaar tegenkwamen in de latere fases van het toernooi. De keren hiervoor zorgde dit voor vuurwerk en dat was nu niet anders.' Tekst loopt door.

The Daily Mirror doet een dringende oproep aan zowel Real als City. 'Meer van dit volgende week alsjeblieft!', zo schrijven de Engelsen. 'Het dak van het Santiago Bernabeu was dicht, maar het spektakel op het veld zorgde ervoor dat dit eraf ging. Tijdens de return is er alles om voor te spelen in een treffen dat echt finale-waardig was.'

'Altijd gekkenhuis'

Het Franse L'Equipe keek naar de vorige resultaten tussen de twee teams en wist het toen al zeker: 'Je kan niks normaals verwachten als deze twee tegenover elkaar staan. Dit gekke duel kende uiteindelijk wel een logisch einde, met een 3-3 gelijkspel.'

Ook de Spaanse media genoten immens van de kwartfinale. AS schrijft dat het 'een wedstrijd was met doodgaan en wederopstanding, van flitsen en meteorieten. Het team van Carlo Ancelotti zal nog een keer de strijd aan moeten gaan, maar dit keer zonder de magie van het Bernabeu.'

'Een uitzonderlijke wedstrijd tussen de kampioen en de kandidaat', schreef Marca. 'Real Madrid en Manchester City legden een prachtig duel op de mat, waardig voor de laatste twee winnaars van de Champions League. Bravo aan twee geweldige teams die ons een memorabel gevecht gaven.'

Jamie Carragher pleit voor aanpassing

Jamie Carragher, die in 2005 met Liverpool het miljardenbal won, genoot van beide kwartfinales in de Champions League en kwam vervolgens met een plan. Hij vindt dat de duels allemaal afzonderlijk, en dus niet op hetzelfde tijdstip, gehouden moeten worden, zodat iedereen alle wedstrijden kan zien.

Can we stagger the kick offs in the #ChampionsLeague knockouts please @UEFA 🤞🏻🔥 — Jamie Carragher (@Carra23) April 9, 2024

Volgende week woensdag staat deel twee van de kwartfinale op het programma. Voor de voetballiefhebber is het te hopen dat Real en City ook dan weer voor vuurwerk zorgen.