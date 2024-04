Bayern München schakelt Arsenal uit in Champions League, Matthijs de Ligt houdt de nul

Bayern München heeft woensdagavond de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitsers klaarden de klus in de eigen Allianz Arena. Arsenal werd in Londen op 2-2 gehouden en in Duitsland was één goal genoeg om het verschil te maken: 1-0.

Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui verdedigden het doel van Bayern met succes. Arsenal kreeg wel wat kansjes, maar echt dicht in de buurt van een doelpunt kwamen de Engelsen niet. Ook niet nadat Bayern na een uur de ban gebroken had. De verder saaie wedstrijd in Duitsland had sowieso een doelpunt nodig om leuk te worden, maar helaas duurde het dus meer dan een uur voordat het gebeurde.

Wéér Nederlandse arbitrage

Arsenal stichtte simpelweg te weinig gevaar voor het doel van Manuel Neuer om nog aanspraak te maken op een plek in de halve finale. Zo goed als Arsenal in Londen speelde, zo matig was het in München. Het scheelde voor de Nederlandse arbitrage dat het geen hard duel werd op het scherpst van de snede. Daardoor konden scheidsrechter Danny Makkelie en zijn VAR-collega Rob Dieperink dit keer wel uit de headlines blijven. Het was al opvallend dat de UEFA überhaupt weer een Nederlands team op het duel zette, nadat een landgenoot een week eerder een negatieve stempel drukte.

Negatieve hoofdrol Pol van Boekel

In het heenduel in Londen had namelijk VAR Pol van Boekel de hoofdrol opgeëist. Analytici en voetballers van beide ploegen vonden dat de Nederlandse VAR minstens twee penalty's over het hoofd had gezien. Dat het toen in 2-2 eindigde, had gelukkig voor Van Boekel weinig effect op het verdere verloop. De 1-0 zege van Bayern onder toeziend oog van Makkelie en Dieperink was genoeg voor de Duitse ploeg om Arsenal uit te schakelen en naar de laatste vier in de Champions League te gaan. In de halve finale treffen De Ligt en Mazraoui Real Madrid. De Koninklijke won na penalty's van Manchester City.