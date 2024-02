Luis Suárez gaat loopbaan bij Inter Miami beëindigen: 'Dit is mijn laatste club'

Luis Suárez heeft donderdag aan de Amerikaanse pers bekend gemaakt dat zijn carrière zal eindigen bij Inter Miami. Hij weet nog niet wanneer hij gaat stoppen, maar hij wil de Major League Soccer-club niet meer inruilen voor een andere club.

De 37-jarige spits gaf aan dat voetballen steeds zwaarder voor hem wordt. "Ik voel me nu nog fit, maar het wordt wel steeds zwaarder. En ik wil ook na mijn loopbaan nog een mooi leven hebben." Ook zijn familie is op de hoogte van zijn besluit. "Ik heb nog geen einddatum in mijn hoofd, maar ik ga hier wel mijn loopbaan beëindigen. Mijn familie is al een tijdje op de hoogte van het besluit."

Suárez speelt sinds januari bij Inter Miami. Hij werd daar herenigd met Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets, zijn voormalige ploeggenoten bij FC Barcelona. De Uruguayaanse spits is momenteel in voorbereiding op het nieuwe MLS-seizoen dat op 21 februari begint. Hij ligt tot december bij de club vast, en is van plan nog één keer alles voor een club te geven. "Ik ben klaar om voor mijn laatste club te vlammen."

Eerder was Suárez onder andere actief voor Ajax, FC Groningen, Liverpool en Atlético Madrid.