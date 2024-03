Luis Suarez is los bij Inter Miami: twee goals en een assist binnen een half uur

Luis Suarez heeft zijn eerste goals in de Major League Soccer gemaakt. El Pistolero, zoals zijn bijnaam luidt, scoorde in de regioderby tegen Orlando City twee keer in tien minuten.

De Uruguayaanse spits, die deze winter van Gremio in Brazilië naar Inter Miami trok om met zijn Barcelona-vrienden Jordi Alba, Sergio Busquets en natuurlijk Lionel Messi te voetballen, wachtte twee duels om zijn rekening bij zijn nieuwe club te openen.

In de wedstrijden tegen Real Salt Lake en LA Galaxy scoorde hij nog niet, maar tegen Orlando was hij binnen elf minuten van de nul had. En hoe. Hij scoorde in de vierde minuut de 1-0.

FIRST MLS GOAL FOR LUIS SUAREZ



What a finish! 💥 pic.twitter.com/Zj6XkA35mI — Major League Soccer (@MLS) March 2, 2024

Suarez z'n tweede goal was een stukje mooier dan z'n eerste. Na een een-tweetje met Julian Gressel kreeg hij de bal heerlijk terug en kon hij simpel afronden voor de 2-0. Nog binnen het half uur in de eerste helft was Suarez ook betrokken bij de 3-0 van Inter Miami. Dit keer gaf hij de assist op Robert Taylor.