Drama voor Kroatië op EK na bizarre ontsnapping Italië

Italië heeft het op het allerlaatste moment geflikt: door de gelijkmaker van Mattia Zaccagni tegen Kroatië gaan de Italianen als nummer twee naar de knock-outfase. Kroatië leek juist heel lang de nummer twee te worden, maar nu dreigt uitschakeling.

Italië stond na twee wedstrijden op drie punten, na een zege op Albanië en een nederlaag tegen Spanje. Kroatië had pas één punt, behaald tegen de Albanezen. De Kroaten moesten dus winnen om nog door te gaan. Om het mogelijke aanvallende spel van Kroatië af te stoppen, besloot Italië in een 5-3-2-formatie te gaan spelen. Dat ging ten koste van Federico Chiesa.

Een vrij intense wedstrijd werd pas in de tweede helft opengebroken. Het was Luka Modric die vanaf de strafschopstip miste, maar een kleine minuut later alsnog raak schoot. Uit de aanval die vlak na de gemiste penalty volgde, bleek hij de afronder. Hij werd daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK. Nog belangrijker: hij zette Kroatië virtueel op vier punten én op de tweede plek in de poule.

De Italianen moesten naar voren

Italië wist: een gelijkspel was genoeg. De jacht op de 1-1 werd dan ook volop geopend. Met een punt zou Italië op vier punten komen en Kroatië weer terugzakken naar de derde plek (met twee punten). De druk stond vol op de ketel en ook scheidsrechter Danny Makkelie kreeg het drukker. Waar hij bij de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije nog kritiek kreeg, floot hij nu zonder grote fouten te maken.

Vlak na de goal van Modric kwam Chiesa al in het veld bij Italië en later kwam ook Gianluca Scamacca ingebracht. De voormalig speler van PEC Zwolle en (Jong) PSV werd ingezet als stormram à la Niclas Füllkrug bij Duitsland of Wout Weghorst bij Oranje. Maar het was niet Scamacca, maar Zaccagni die in de 98e minuut de verlossende 1-1 maakte. Door die goal eindigde Italië met vier punten op plek twee en hing de EK-droom van Kroatië (met twee punten derde) aan een zijden draadje.

