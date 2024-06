Riccardo Calafiori de held na eerdere eigen goal: 'Ik weet niet waar ik dit nog vandaan haalde'

Riccardo Calafiori was de schlemiel na zijn eigen doelpunt tegen Spanje, waardoor Italië met 1-0 verloor. Maar in de laatste minuut tegen Kroatië maakte hij alles meer dan goed.

Waar Mattia Zaccagni de matchwinner werd met zijn doelpunt in de 98e minuut tegen Kroatië, daar verdient Calafiori ook een plek in de schijnwerpers. Door zijn eigen doelpunt stond Italië na twee wedstrijden op het EK voetbal op drie punten. Er moest gelijk worden gespeeld tegen de Kroaten, maar de Italianen stonden héél lang met 1-0 achter.

Dat had een derde plek in de poule opgeleverd. Maar toen kwam daar de rush naar voren van Calafiori. Op het laatste moment legde hij de bal uitstekend af op Zaccagni, die nóg mooier afrondde. "Ik wilde iets teruggeven na mijn eigen doelpunt", zei Calafiori na de wedstrijd. "En volgens mij heb ik dat wel gedaan."

Drama voor Kroatië op EK na bizarre ontsnapping Italië Italië heeft het op het allerlaatste moment geflikt: door de gelijkmaker van Mattia Zaccagni tegen Kroatië gaan de Italianen als nummer twee naar de knock-outfase. Kroatië leek juist heel lang de nummer twee te worden, maar nu dreigt uitschakeling.

"Ik weet niet waar ik nog de energie vandaan haalde voor die laatste aanval. Maar ik moest iets extra's geven voor het nationale team, want ik wilde niet dat het avontuur hier eindigde." Italië eindigde door de 1-1 als tweede in de poule en neemt het straks in de achtste finale op tegen Zwitserland.

Matchwinner Zaccagni

Ook Zaccagni was logischerwijs door het dolle heen na zijn doelpunt. "Ik kreeg de bal perfect mee van Calafiori en hoefde er geen twee keer over na te denken. De jongens pletten me vervolgens bijna, maar het was een prachtig moment."

Doelpunt Italië🚨!



98' Mattia Zaccagni



Kroatië 1-1 Italië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/PzbR7pX58O#EURO2024 pic.twitter.com/2i44uLLe95 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 24, 2024

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.