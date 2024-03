Luuk de Jong miste megakans om PSV in Champions League te houden: 'Die moest er gewoon in'

Luuk de Jong voegt dit seizoen definitief geen nieuwe Europese prijs aan zijn palmares toe. De spits van PSV verloor woensdagavond van Borussia Dortmund en baalt als een stekker. Zelf miste hij nog een enorm grote kans.

In de tweede helft was PSV namelijk veel beter, vond hij. De Jong zei bij RTL 7: "Je verliest, maar gezien het spel was het zeker niet onmogelijk vanavond. Je begint niet goed, maar in de tweede helft domineer je. Dat je zo begint, is niet des PSV's."

De aanvoerder van PSV kreeg zelf nog dé kans op gelijkmaker in de slotminuten van de wedstrijd. "Ik wil met links afdrukken, maar hang net iets te ver achterover. Dan raak je de bal niet lekker. Het gaat allemaal op flinke snelheid, maar deze bal moet op z'n minst op doel. Die kans moest er gewoon in."

Trotse aanvoerder

Nadat De Jong die kans overpegelt, maakt Marco Reus aan de andere kant - na een slippertje van Isaac Babadi - de 2-0. Ondanks de uitschakeling is de ervaren spits enorm trots op zijn ploeg.

"We zijn na die moeilijke fase niet meer in de problemen gekomen voor mijn gevoel, dus dit is echt zonde. Ik vond ons sterk voetballen in de tweede helft, maar je moet jezelf dan belonen. We zijn er vol voor blijven gaan en ik ben dan ook trots op het team. Ik ben ook ongelooflijk trots op hoe we gepresteerd hebben in de Champions League."

Volle focus op één prijs

PSV komt nu alleen nog uit in de Nederlandse competitie, waar het nog altijd ongeslagen is. Aan het begin van het seizoen pakten de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal, terwijl het begin dit jaar werd uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker.