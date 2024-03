PSV vergeet te scoren tegen Borussia Dortmund en is uitgeschakeld in de Champions League

Het Europese avontuur van PSV zit erop na een frustrerende avond in Dortmund. Na een tweede helft vol kansen was het niet PSV dat de gelijkmaker maakte, maar Borussia Dortmund dat in de allerlaatste seconde de 2-0 maakte. Luuk de Jong zal vannacht nog wel een keer wakker schrikken van zijn gemiste megakans in de slotfase. Dortmund won met 3-1 over twee duels.

PSV kon in Dortmund voor het eerst sinds 2006/2007 weer eens de kwartfinales van de Champions League bereiken. De opdracht van trainer Peter Bosz was duidelijk: gewoon aanvallend voetbal spelen en Borussia Dortmund - net als in Eindhoven (1-1) - onder druk zetten. Het exact tegenovergestelde gebeurde juist. PSV werd in de eerste paar minuten van het kastje naar de muur gestuurd.

Goal Dortmund

In de eerste minuut was het niet Donyell Malen maar Ian Maatsen die PSV bijna gelijk pijn deed. Door geschutter bij PSV kon hij de bal oppikken en de zestien indribbelen. Hij stuitte op Walter Benítez, PSV kwam met de schrik vrij. Maar twee minuten later kwam het alsnog op achterstand. Jadon Sancho kreeg veel te veel ruimte op randje zestien. Hij kon rustig aannemen en schoot de bal in de korte hoek. Het uitvak viel doodstil, een vroege achterstand was het laatst dat ze wilden zien.

Doordekken

PSV was lamgeslagen door het opportune spel van Dortmund. Julian Brandt was één van de gevaarlijkste mannen aan de zijde van Dortmund. Hij was de dirigent op het middenveld en PSV had de handen vol aan hem. Dortmund vond continu de vrije man omdat niemand wist wie moest doordekken. Wat Dortmund juist geweldig deed.

Erop en erover

Na een minuut of 25 kreeg PSV wat meer grip. Het miste een kans, maar het was wel de start van een betere fase van de Eindhovenaren, die in de eerste twintig minuten eigenlijk al met 3-0 achter hadden moeten staan. PSV moest alles uit de kast halen in de tweede helft voor die gelijkmaker. Na rust was PSV wat brutaler en kreeg het echt wel kansen. Een afstandschot van invaller Hirving Lozano ging maar net via de paal naast en Jordan Teze stuitte na een mooie combinatie met Johan Bakayoko op Gregor Kobel.

Kansen PSV

Dortmund kwam aanvallend niet meer in het spel voor. PSV was op zoek naar de gelijkmaker maar echt grote kansen creëerden ze niet. De Jong werd directer gezocht en zo probeerden ze de ruimtes bij Malik Tillman te vinden, waar in Eindhoven altijd de ruimte was. De laatste passes waren alleen elke keer ondermaats, viel die toch maar één keer goed...

Bij een blessurebehandeling riep Peter Bosz iedereen naar zich toe om de boel op scherp te zetten. De kwartfinale moest en zou gehaald worden. De VAR hielp PSV nog mee en keurde een doelpunt van Nicolas Füllkrug af wegens buitenspel. Het publiek ging erachter staan en PSV zette alles op alles om nog een goal te forceren.

Slotoffensief

Dortmund groef zich nog dieper in en liet PSV komen: verdedigen was het credo van de Duitse nummer ver. PSV pompte de bal telkens erin op zoek naar De Jong. De spits van PSV kreeg in blessuretijd ook dé kans op 1-1, maar hij werkte van dichtbij over. Aan de andere kant viel na een uitglijder van Isaac Babadi de beslissing: Marco Reus maakte 2-0.

PSV is uitgeschakeld in de Champions League en heeft wederom de kwartfinale niet bereikt. Het Europese glansje dat over dit seizoen hing is daarmee weg. Volle focus nu op de competitie, om die ongeslagen en als kampioen te eindigen.