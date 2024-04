Manchester City wint dankzij wereldgoal van Kevin de Bruyne simpel van Crystal Palace

Manchester City blijft in race om het landskampioenschap in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola won eenvoudig van Crystal Palace, al zag het daar na de eerste helft niet naar uit: 2-4.

Al na drie minuten opende Jean-Phillipe Mateta de score voor de thuisploeg. Kevin de Bruyne maakt de schade snel ongedaan dankzij een fenomenale uithaal. Met rechts krulde de Belg de bal schitterend in de kruising.

Na rust gaat het hard

Bij rust dachten ze bij Crystal Palace misschien nog dat er wat mogelijk was, maar die hoop vervloog al snel. Rico Lewis, Erling Haaland en opnieuw De Bruyne verzekerden City van de zege. Odsonne Édouard deed nog wel iets terug: 2-4.

City is in topvorm en heeft sinds begin december geen wedstrijd meer verloren. De club staat in punten gelijk met Liverpool, dat nog een duel minder gespeeld heeft. The Reds treffen zondag Manchester United. Arsenal heeft twee punten en een duel minder en speelt zaterdagavond op bezoek bij Brighton & Hove Albion.