Memphis Depay scoort op makkelijke middag voor Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft in LaLiga eenvoudig gewonnen van Las Palmas. In eigen huis zegevierde de ploeg van trainer Diego Simeone met 5-0. Memphis Depay viel na ruim een uur in en zorgde in de slotfase voor de vijfde goal.

Door twee doelpunten van Marcos Llorente leidde Atlético halverwege al comfortabel. In de tweede helft scoorde Ángel Correa twee keer, waarvan een strafschop.

Goal Memphis tegen Las Palmas

Bij Las Palmas viel Daley Sinkgraven in de 74ste minuut in. Hij zag hoe landgenoot Depay in de 87ste minuut voor 5-0 zorgde op aangeven van Rodrigo Riquelme, een andere invaller. Tekst loopt door onder de video.

Memphis scoort de 5-0 voor Atlético Madrid tegen Las Palmas Memphis Depay scoorde zaterdagmiddag de 5-0 tegen Las Palmas, nadat hij na een uur was ingevallen. Dat was ook meteen de eindstand.

Programma LaLiga

Er staan zaterdag nog meer wedstrijden op het programma in de Spaanse competitie. O.a. FC Barcelona komt in actie. Het programma in deze speelronde kun je hieronder zien.