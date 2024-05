Mogelijke tegenstanders FC Twente in de Champions League: Atalanta kan een handje helpen

FC Twente is derde geworden in de Eredivisie en heeft daarmee een plek verdiend in de derde voorronde van de Champions League. De Tukkers kijken met extra interesse naar de prestaties van Atalanta Bergamo in de Serie A, omdat Benfica met een beetje geluk kan worden ontlopen.

Hoe zit dat precies? Atalanta Bergamo kan FC Twente een handje helpen, door het goed te doen in de eigen competitie. Na het winnen van de Europa League moet Atalanta minimaal vierde worden in de Serie A, waarna Benfica in één keer doorstroomt naar de groepsfase van de Champions League.

Mogelijke tegenstanders FC Twente

Daarmee zou FC Twente die Portugese topclub ontlopen in de derde voorronde van de Champions League. Daarin kan het loten tegen Rangers, Slavia Praag, Lille én eventueel FC Salzburg. Het is dus nog afwachten of Benfica of Salzburg een van de mogelijke tegenstanders wordt. Op papier is het beter als Salzburg een tegenstander van Twente is dan Benfica.

FC Twente dwong zelf de derde plek af in de Eredivisie door in de laatste wedstrijd op bezoek bij PEC Zwolle met 2-1 te winnen. Achteraf bleek de benauwde zege niet nodig, omdat concurrent AZ punten liet liggen tegen FC Utrecht: 3-3.

Atalanta moet nog twee keer winnen

Momenteel staat Atalanta Bergamo vijfde in de Serie A. De ploeg van Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Mitchel Bakker en Hans Hateboer speelt komende zondag tegen Torino en een week later nog tegen Fiorentina.

Juventus en Bologna

Bologna en Juventus staan een plek hoger en hebben twee punten meer, máár hebben ook een wedstrijd meer gespeeld dan Atalanta. Qua verliespunten is de derde plek dus al in handen voor de kersverse winnaar van de Europa League.

Cupwinnaars

Woensdagavond was het nog lang feest voor de vier Nederlanders van Atalanta. Na het winnen van de Europa League-finale in Dublin stond De Roon als eerste met de beker in zijn handen. De middenvelder kon wegens een blessure niet meedoen aan de finale, maar werd wel in het zonnetje gezet.

Het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is voor het EK, dat in juni begint. Het is in ieder geval wel de verwachting dat Koopmeiners en Leverkusen-winger Jeremie Frimpong bij de selectie zitten.