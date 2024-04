Nachtmerrie voor Barcelona: PSG pijnigt Frenkie de Jong & co na rode kaart

Paris Saint-Germain is zeker van de halve finale van de Champions League, nadat het dinsdag met 4-1 op bezoek bij FC Barcelona won. Bij de thuisploeg ging het helemaal fout na een rode kaart van Ronald Araujo. Een nachtmerrie voor Frenkie de Jong en zijn teamgenoten.

Barcelona begon met een voorsprong aan de wedstrijd. De Catalanen wonnen het heenduel namelijk met 3-2 in Parijs. Aan de thuisploeg dus alleen nog de taak om die voorsprong vast te houden. Dat begon perfect, door een doelpunt van Raphinha stond het in het eerste kwartier al 1-0. Hij kreeg de bal panklaar van de 16-jarige Lamine Yamal.

De 1-0 van Raphinha:

De teller van Raphinha in de Champions League stond voor april nog op nul doelpunten, maar in Parijs was de Braziliaanse aanvaller ook al trefzeker. Sterker nog: al tel je alle afgelopen acht seizoenen bij elkaar op, scoorde alleen Karim Benzema (5) vaker tegen PSG in de Champions League dan Raphinha (3). En Raphinha had er dus maar twee wedstrijden voor nodig.

Barça zat dus even op rozen. Maar niet voor lang, want Ronald Araujo haalde de doorgebroken aanvaller Bradley Barcola neer. Het leverde de Uruguayaanse verdediger van Barcelona een rode kaart op.

De rode kaart van Araujo:

Even later was het uitgerekend Ousmane Dembélé die een paar minuten voor rust de gelijkmaker binnenschoot. De Fransman wordt gehaat in Barcelona, nadat hij daar voor 'een prikkie' vertrok en bij de Catalaanse topclub eigenlijk nooit optimaal presteerde. Dat Dembélé vorige week uitbundig scoorde na een doelpunt tegen Barcelona, werd hem zeker niet in dank afgenomen. Hij werd hard uitgefloten in Barcelona.

Comeback PSG

PSG - dat ook voor de rode kaart van Barcelona al beter was - ging in de tweede helft vrolijk door met stormen. Het was Vitinha die een kleine tien minuten na rust de 2-1 binnenpoeierde vanaf ruim twintig meter. Even later kreeg Barça-trainer Xavi ook nog eens rood, nadat hij iets omver trapte. Het beloofde een héél lange avond te worden voor Barcelona.

De 2-1 van Vitinha:

En al snel kwam PSG op voorsprong over twee wedstrijden, toen João Cancelo in de eigen zestien Dembélé overhoop schoffelde. Kylian Mbappe maakte gretig gebruik van dat buitenkansje en schoot de penalty binnen: 3-1.

De 3-1 van Mbappé:

In de laatste minuten mocht PSG nog een keer counteren, met Mbappé als laatste schakel. Nadat hij de 4-1 maakte, barstte het feest bij de spelers alvast los. Het kon - met nog een paar minuten op de klok - niet meer misgaan.

Halve finale tegen Borussia Dortmund

PSG neemt het in de halve finale op tegen Borussia Dortmund, dat op dezelfde avond afrekende met Atlético Madrid. Zo stonden de Spaanse ploegen vóór deze avond nog op doorbekeren, maar werden ze uiteindelijk allebei uitgeschakeld.