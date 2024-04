Borussia Dortmund ontsnapt aan drama na weergaloze strijd in Champions League

Atlético Madrid stond jarenlang te boek als dé club die je op een missie kon sturen om de boel dicht te houden. Maar dinsdag was trainer Diego Simeone zijn magie kwijt. Borussia Dortmund danste namelijk door de Madrileense verdediging heen. Het werd liefst 4-2. De Duitsers staan daardoor in de halve finale van de Champions League.

Vanaf minuut 1 kolkte het in Duitsland, dankzij het uitzicht wat Dortmund zich had verschaft met 'maar' een 2-1 nederlaag in Madrid. Dat kolken vertaalde zich in snelle goals. Eerst scoorde Julian Brandt en daarna was de hoofdrol voor een Nederlander. Ian Maatsen maakte zijn fout uit het heenduel meer dan goed. De linksback slalomde het strafschopgebied in en schoot knap raak: 2-0.

Knullige eigen goal

Dortmund op rozen. Swingend door de Madrileense verdediging was er geen vuiltje aan de lucht. Maar na rust dacht Dortmund toch een drama ontstaan. Twee keer matig verdedigen zorgde ervoor dat het binnen het uur weer gelijk was en Atletico virtueel in de halve finale stond. Eerst maakte Mats Hummels een knullige eigen goal, waarna hij ook onderdeel was van de scrimmage-goal van Angel Correa (2-2)

De 2-2 van Atletico

Prijzenswaardig voor de instelling van de Duitsers, was dat ze niet bij de pakken neer gingen zitten. Dortmund bleef de aanval zoeken en werd ervoor beloond. Binnen no-time had de ploeg van Maatsen de voorsprong van twee doelpunten weer terug. Niclas Füllkrug en Marcel Sabitzer zetten het scorebord weer op 4-2. Daarmee was Dortmund weer virtueel door.

Halve finale tegen 'oude bekende' PSG

Virtueel werd ruim een kwartier later definitief. Dortmund kwam nauwelijks meer in de problemen en stoomt dus door naar de halve finales van de Champions League. De Duitsers moeten in die halve finale tegen PSG. Beide ploegen zaten al bij elkaar in de poule dit seizoen. In Parijs werd het 2-0 voor PSG, in Dortmund 1-1. Toch gingen beide ploegen door, omdat AC Milan en Newcastle United in dezelfde groep niet genoeg punten verzamelden.

In de achtste finales was Dortmund nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV.