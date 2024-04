Ousmane Dembele scoort ook in Barcelona en legt hatende fans het zwijgen op

Ousmane Dembélé zal gebaald én gejuicht hebben bij de loting van de kwartfinales. Met zijn club PSG neemt hij het op tegen zijn oude ploeg FC Barcelona. Kans om te laten zien dat hij wel degelijk kan voetballen. Zijn periode bij de Spaanse ploeg liep uit op een drama, wat de fans hem nog altijd kwalijk nemen.

Toen Dembele voor de return van de kwartfinale het stadion in Barcelona betrad, kreeg hij meteen de wind van voren. Bij het in beeld komen bij de hymne hoorde hij het al: een hels fluitconcert vanaf de tribune. Zelf keek hij maar naar de grond, om het niet nog erger te maken. Fans hadden ook nepgeld gedrukt met het woord 'Judas' erop. Judas was in bijbelse verhalen de verrader van Jezus Christus. Bij het eerste balcontact wist hij het: dit gaat een helse avond worden. Elke keer als hij in het spel betrokken wordt, maken de Barça-fans hem belachelijk.

Some more money for Ossmane Dembele! 👀📸 pic.twitter.com/XYrQaG7uwO — Barça Xtra  (@XtraBarcaa) April 16, 2024

Toch bleef Dembele uiterst koel en scoorde hij, net zoals in de heenwedstrijd in Parijs, een goal tegen zijn oude ploeg. Hij maakte de 1-1 en kreeg zo de haters stil. Barcelona speelt ruim een uur met een man minder na rood voor Ronald Araujo, Volg het duel hier live.

Recordtransfer en verkoopclausule

De Franse aanvaller speelt sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain, dat de clausule in zijn contract activeerde en zo 'maar' 50 miljoen euro voor hem hoefde te betalen. Barça legde ooit 135 miljoen euro neer voor de ex-speler van Borussia Dortmund.

Fans gaven de hoop op

Maar in Spanje wilde hij, zeker de eerste jaren, niet aarden. Dembélé was soms liever bezig met nachtenlang FIFA spelen, miste door zijn verslaving trainingen. Daarnaast bestelde hij zo vaak 'slecht' eten dat de club een privékok regelde die voortaan gezond voedsel maakte. Als hij op het veld stond, loste hij de belofte die hij in Duitsland was, zelden in. Hij was daaromheen ook nog eens zo vaak geblesseerd dat de fans de hoop op een flitsende Dembélé hadden opgegeven.

Met de komst van trainer Xavi Hernandez leek het weer beter te gaan met Dembélé. De band verbeterde en hij voelde zich meer thuis. Hij speelde ook weer meer wedstrijden, maar wilde ondanks de vele hulp van Barça zijn contract niet verlengen. Uiteindelijk kwamen ze tot een oplossing, met een clausule van 100 miljoen euro. Maar het zou de helft worden als een club voor het einde van de zomer van 2023 50 miljoen euro zou bieden.

Olie op het vuur

PSG deed dat en haalde de inmiddels persona non grata naar Parijs. Met die club moet hij dinsdagavond in Barcelona een 3-2 nederlaag goed zien te maken. Wel scoorde Dembélé in de heenwedstrijd en juichte hij flink. Daarmee gooide hij extra olie op het vuur voor de return.