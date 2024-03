NEC slaat grote slag met definitief inlijven Koki Ogawa, ook twee backs blijven langer bij bekerfinalist

Er staat bij NEC nog een hoop op het spel dit seizoen, maar dat weerhoudt de Nijmegenaren er niet van alvast bezig te zijn met komend seizoen. De bekerfinalist kondigt aan van drie spelers de contracten te verlengen, waaronder die van Japanse spits Koki Ogawa.

Zowel Ogawa als rechtsback Brayann Pereira worden door NEC dit seizoen gehuurd. Beide spelers hebben een optie tot koop in hun huurcontract staan en deze worden nu gelicht. Daarnaast blijft ook Calvin Verdonk langer in de Keizerstad. Het contract met de linksback is verlengd tot medio 2025.

Ogawa

Vooral met het definitief inlijven van Ogawa zijn ze bij NEC in hun nopjes. De Japanse spits is erg belangrijk voor de club uit Nijmegen, zo beaamt ook technisch directeur Carlos Aalbers. "We zijn heel blij dat we Koki kunnen behouden. Deze optie was ook prijstechnisch gezien een goede deal voor ons als club. Koki doet het goed in zijn eerste seizoen en toont wekelijks zijn waarde op het veld."

Tweede kind

Verder is het ook voor de persoonlijke situatie van de Japanse spits een goede uitkomst. "Voor Koki is het fijn dat we hem duidelijkheid hebben verschaft, omdat hij binnenkort zijn tweede kindje verwacht en zich dus kan voorbereiden op een verlengde periode in Nijmegen.”

Ogawa was dit seizoen al twaalf keer trefzeker voor NEC. Vier van deze goals kwamen in de KNVB Beker. De Japanner krijgt nog de kans om dit aantal te vergroten. Op zondag 21 april neemt NEC het op tegen Feyenoord in de finale van het bekertoernooi.