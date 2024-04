NEC verliest van AZ en laat na over Ajax heen te gaan in Eredivisie

AZ heeft zondagmiddag gewonnen van NEC. In Nijmegen werd het 0-3 voor de Alkmaarders, die daarmee de vierde plaats zo goed als veiligstelden. NEC liet juist na om over Ajax heen te gaan in de strijd om de vijfde plek.

Het was geen vermakelijke wedstrijd in De Goffert. Beide teams waren slordig aan de bal en dat zorgde voor chaos. Na een kwartier was de openingstreffer van Dani de Wit, die aanvoerder was bij afwezigheid van Jordy Clasie, dan ook erg illustratief. De bal viel wat gelukkig voor zijn voeten en van dichtbij was het voor De Wit een koud kunstje om Cillessen te verschalken.

In de tweede helft was het weer een knullige tegengoal voor NEC. De verdedigers leken te stoppen nadat Vangelis Pavlidis vanuit buitenspelpositie naar de bal toe ging. Hij raakte deze echter niet aan, waardoor het spel gewoon doorging. Na matig uitverdedigen van Mees Hoedemakers kwam de bal terug bij de Griek, die knap binnenschoot. Net voor het einde van de wedstrijd maakte invaller Ernest Poku de 0-3.

Philippe Sandler

Bij NEC moest Philippe Sandler in de eerste helft al het veld verlaten. Het schoot in de hamstring toen de verdediger een lange bal gaf. Ajax en PSV zouden interesse hebben in Sandler, waarbij de Amsterdammers zelfs in Nijmegen aanwezig waren.

Vijfde plek

Bij winst was NEC over Ajax heen gegaan in de Eredivisie. De Amsterdammers speelden teleurstellend gelijk tegen Excelsior eerder deze week, maar konden toch opgelucht ademhalen. FC Utrecht komt later op de middag in actie en kan op één punt komen van Ajax, met nog drie wedstrijden te gaan.