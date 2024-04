'Ajax en PSV geïnteresseerd in NEC-verdediger Philippe Sandler'

Ajax en PSV zijn geïnteresseerd in NEC'er Philippe Sandler. De 27-jarige verdediger heeft zich in de kijker gespeeld van de Nederlandse topclubs, nadat hij eerder al voor Feyenoord speelde.

Volgens De Telegraaf is vooral Ajax serieus geïnteresseerd in Sandler. Hij komt uit de jeugd van de Amsterdammers en kent de speelstijl goed. 'Ajax kijkt naar een opbouwend goede verdediger en daarbij staat zijn naam bovenaan het lijstje', zo wordt er geschreven.

Ook PSV zoekt voor komend seizoen naar een nieuwe centrale verdediger. André Ramalho is niet onbetwist in Eindhoven en middenvelder Jerdy Schouten wordt weleens een linie naar achteren gehaald. Zij houden de situatie van Sandler dan ook nauwlettend in de gaten.

Manchester City

Sandler doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok vervolgens naar PEC Zwolle. Daar brak hij door, wat hem op jonge leeftijd een sensationele transfer naar het grote Manchester City opleverde. In Engeland kwam hij uiteindelijk maar tot twee duels in het lichtblauw.

City verhuurde hem aan RSC Anderlecht en het Franse Troyes. Mede door blessures kwam het er maar niet uit bij Sandler. Feyenoord nam hem transfervrij over, maar ook in Rotterdam kwam hij maar tot twee duels. In de havenstad hadden ze al snel genoeg gezien, waarna NEC hem transfervrij aantrok. Voornamelijk in dit sterke seizoen van de Nijmegenaren is Sandler achterin een van de uitblinkers. Dat levert hem nu interesse op van Ajax en PSV.