Nederlands elftal begint Nations League-campagne in stadion van kampioen PSV

Het Nederlands elftal speelt komende zomer het EK in Duitsland, maar als die eindronde achter de rug is begint het aan de Nations League. De vierde editie van het ingevoerde toernooi begint voor Oranje met een thuiswedstrijd tegen Bosnië. Nederland speelt die wedstrijd in het stadion van PSV.

Op zaterdag 7 september staat de wedstrijd tussen Oranje en Bosnië gepland. Het Philips Stadion kreeg bij de vorige groepsfase van het landentoernooi, die Nederland afsloot als groepswinnaar, geen wedstrijd toegewezen.

Op 10 september is Duitsland de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De laatste poulewedstrijd op eigen bodem, tegen Hongarije op 16 november, vindt eveneens plaats in de Johan Cruijff ArenA. De Kuip, het stadion van Feyenoord, wordt dus niet gebruikt.

Op zoek naar eindzege

Nederland bereikte vorig jaar de finaleronde van de Nations League, die in Enschede en Rotterdam werd gespeeld. De ploeg van Ronald Koeman eindigde in Enschede op de vierde plaats. Spanje won de derde editie door in de finale in De Kuip in Rotterdam Kroatië na strafschoppen te verslaan.

De eerste editie van de Nations League in 2018/19 eindigde Oranje als tweede. Het rekende in de halve finale van de Final Four eerst af met Engeland (3-1) om vervolgens met 1-0 van gastland Portugal te verliezen.