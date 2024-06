Georginio Wijnaldum in top tien meeste interlands door invalbeurt tegen Oostenrijk

Georginio Wijnaldum speelde dinsdagavond tegen Oostenrijk zijn 96e interland voor Oranje. Daarmee evenaart hij Arjen Robben, de nummer tien op de lijst van meeste interlands voor het Nederlands elftal.

Wijnaldum was dinsdagavond invaller tegen Oostenrijk. Hij kwam na 66 minuten in het veld voor de teleurstellende Tijjani Reijnders. De middenvelder van Al-Ettifaq kwam bij een 2-1 achterstand in het veld. Een kleine tien minuten later maakte Memphis Depay op aangeven van Wout Weghorst de gelijkmaker, maar lang kon Oranje daar niet van genieten.

Vijf minuten later zorgde Marcel Sabitzer namelijk voor de 3-2 voor de Oostenrijkers, waarmee zijn land meteen de virtuele koppositie pakte in de groep. En dat in een poule waar ook Frankrijk nog in zit.

Meeste interlands Oranje

Wijnaldum staat nu op 96 interlands en deelt samen met Arjen Robben de tiende plaats. Memphis Depay speelde tegen de Oostenrijkers zijn 95e wedstrijd voor Oranje.

Wesley Sneijder is koploper met 134 interlands, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (107), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).

