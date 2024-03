Nieuwe tegenslag Vivianne Miedema, wéér onder het mes: 'Dit is frustrerend'

Vivianne Miedema is opnieuw meerdere weken uitgeschakeld. De speelster van Oranje en Arsenal moet geopereerd worden aan haar meniscus. Miedema heeft last van dezelfde knie waaraan ze eerder zwaar geblesseerd was.

Eerder scheurde Miedema haar kruisband en stond ze een jaar aan de kant. Miedema meldde zich vorige week bij Oranje en speelde een helft in de kansloos verloren wedstrijd tegen Spanje (3-0). Ze werd in de rust gewisseld en moest daarna het Nederlands elftal verlaten. "De teleurstelling bij haar is groot", zei coach Andries Jonker daarover.

Geen Olympische Spelen

Thuis voor de televisie in Londen zag de topscorer aller tijden van Oranje Nederland van Duitsland verliezen. Het team van bondscoach Andries Jonker greep daardoor naast een ticket voor de Olympische Spelen van aankomende zomer in Parijs.

"Ik was net op de terugweg en voelde me mentaal en fysiek steeds sterker worden. Het is moeilijk en frustrerend. Maar na mijn vorige blessure ben ik wel wat gewend", laat Miedema aan het AD weten.