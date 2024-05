Noa Lang baalt van gemist EK: 'Heel de wereld had mijn naam leren kennen'

Het was weinig verrassend dat Noa Lang midden mei niet in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman verscheen. De PSV'er kampte dit seizoen met een langdurige hamstringblessure en kreeg ook nog eens de ziekte van Pfeiffer. Desalniettemin baalt Lang dat hij niet mee kan naar het toernooi - een jongensdroom spat uiteen.

In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelt Noa Lang over het ontbreken op het EK. Het blessureleed speelt hem nog steeds parten, maar er is licht aan het einde van de tunnel. "Gelukkig gaat het nu de goede kant op, maar ik heb er wel veel van geleerd", aldus de linksbuiten. "Ik ga in de toekomst beter naar mijn lichaam luisteren. Niet meer doorvoetballen met pijntjes."

Het slepende letsel aan zijn hamstring en de ziekte van Pfeiffer zijn voor Lang een inspiratiebron voor het komende seizoen. Met de landstitel op zak staat hij te popelen om weer binnen de lijnen te komen. "Mijn motivatie voor volgend seizoen is gewoon nóg groter geworden", laat hij weten. "Ik focus me op de eerste training na de vakantie."

Geen Europees Kampioenschap

De 24-jarige Rotterdammer kan genieten van een rustige vakantie. Tijdens het EK in Duitsland hoeft hij niet in actie komen - bondscoach Ronald Koeman nam hem uiteraard niet mee in de voorselectie. Balen voor Lang, die een jongensdroom uiteen ziet spatten. "Als kleine jongen kijk je naar een EK en droom je ervan om daar ook ooit te staan", vertelt hij. "Zonder die blessure had ik er ook gestaan."

Voor Lang was het EK een leuk visitekaartje geweest. "Heel de wereld zou mijn naam nog meer hebben leren kennen", gelooft hij. "Gelukkig heb ik al een WK gespeeld en is er over twee jaar opnieuw een WK. Tegen dan ben ik 26 en in mijn prime. Kan je nagaan. Ik ben nog niet eens op mijn best."

Aan vertrouwen geen gebrek

Bescheiden is de PSV'er in ieder geval niet - zijn lofdicht voor zichzelf gaat nog even door. "Zelfs na zo lang geblesseerd te zijn, praten de mensen nog steeds over mijn wedstrijden in het begin van het seizoen met PSV", legt hij uit. "Dat zegt genoeg. Ik voelde me echt lekker en vanaf dag één wist ik: we hebben een geweldige ploeg. Zeker nadat we in De Kuip - een heksenketel - de Johan Cruijff Schaal wonnen. Toen was al duidelijk dat niemand ons iets zou kunnen doen. Eigenlijk zijn we met de vingers in de neus kampioen geworden."