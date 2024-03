Oss steekt de draak met FC Emmen na zege: 'Bedankt voor de TOP-avond'

TOP Oss heeft maandagavond met 0-1 van FC Emmen gewonnen. De club uit Drenthe kwam dramatisch uit de winterstop en staat inmiddels op de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders konden het niet laten om na afloop nog even een steek uit te delen aan Emmen.

Een doelpunt van Abel Stensrud in de 22e minuut was genoeg voor de overwinning. Na afloop stak Oss nog de draak met de tegenstander uit Drenthe. Op een aankondigingsbord voor de wedstrijd stond namelijk FC Oss aangegeven, terwijl de club uit Brabant sinds 2018 weer TOP Oss heet. De kans om dit nog even in te wrijven bij Emmen lieten ze niet onbenut.

TOP Oss klimt daardoor naar de zeventiende plaats in de KKD. Eerder dit seizoen stonden de Brabanders een hele tijd onderaan. FC Emmen begon juist prima aan de competitie en deed lang bovenin mee. Na de winterstop gaat het echte dramatisch. Van de eerste negen duels in 2024 werd er geen één gewonnen (1G, 8V). Na twee knappe zeges op SC Cambuur (2-0) en koploper Willem II (2-0) ging het echter weer mis. VVV-Venlo was met 2-0 te sterk, waarna ook Oss met de drie punten aan de haal ging tegen Emmen.