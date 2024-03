Oud-PSV'er wordt vlak voor degradatiestrijd uit selectie gezet bij Schalke 04

Schalke 04 staat er niet goed voor in de 2. Bundesliga. De ploeg uit Gelsenkirchen staat maar twee punten boven een play-offsplek voor promotie/degradatie, maar heeft oud-PSV'er Timo Baumgartl daarin niet meer nodig.

Baumgartl is door trainer Karel Geraarts teruggezet naar de onder 23 van Schalke. "Ik heb de beslissing genomen omdat ik niet tevreden ben met zijn prestaties. Tijdens de trainingen van de afgelopen weken kreeg ik niet de indruk dat hij goed bij ons zou passen in de resterende, belangrijke competitieve wedstrijden", zo vertelt de trainer aan Kicker.

Ziekte

De Duitse verdediger van 28 speelde tussen 2019 en 2023 bij PSV. Tijdens zijn huurperiode aan Union Berlin werd bij hem teelbalkanker geconstateerd. Dit hield hem maanden aan de kant. Inmiddels is Baumartl weer helemaal fit.

Degradatie

Schalke staat momenteel op de veertiende plaats in de 2. Bundesliga. Plek zestien betekent play-offs voor promotie/degradatie, terwijl zeventiende of achttiende voor directe degradatie zal zorgen. Het verschil met Eintracht Braunschweig is maar drie punten voor Schalke. In de 2. Bundesliga zijn nog acht speelrondes te gaan,