Giro d'Italia, etappe 8 | Ideale bergrit voor de avonturiers (of voor Tadej Pogacar)

In de achtste etappe van de Ronde van Italië krijgen de renners de eerste echte bergetappe voorgeschoteld. Het is de gehele dag geen moment vlak, waardoor duidelijk gaat worden wie er over goede klimbenen beschikt. Toch lijkt de rit vooral geschikt voor de aanvallers na de intensieve tijdrit van de mannen van het klassement op vrijdag. Sportnieuws.nl blikt vooruit.

De zevende etappe stond in het teken van de eerste van de in totaal twee individuele tijdritten deze Giro d'Italia. Tijdens de rit van Tadej Pogcar leek het er op dat hij niet in de buurt van de tijd van Filippo Ganna zou komen. Verbazingwekkend genoeg maakte de Sloveen vooral op de slotklim ontzettend veel tijd goed, waardoor hij de tijd van de Italiaan aan gort reed. Thymen Arensman revancheerde zich van zijn teleurstellende eerste week, en maakt goede stappen in het algemeen klassement.

Het parcours | Spoleto > Prati di Tivo (152 km)

Vanaf startplaats Spoleto is het direct klimmen geblazen. Op de top van de Forca di Cerro (8,8 kilometer à 4,3%) zijn echter geen bergpunten te behalen. Die zijn wel te verdienen op de top van de volgende beklimming: de Forca Capistrello (2e categorie). De renners bereiken na 16 kilometer de top met een gemiddelde van 5,6%. Vervolgens blijft de route steeds op en af gaan richting de volgende klim op 48 kilometer van de finish.

Na de Croce Abbio (7,5 kilometer à 4,9%) volgt een lange, snelle afdaling. In het dal is uitrusten geen mogelijkheid, want de weg loopt meteen weer omhoog, met de slotklim van de als eerste gecategoriseerde Prati di Tivo. Een lange, gelijkmatige klim van 14,6 kilometer aan 7% gemiddeld.

Profiel van de achtste etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Veel aanvallers zullen deze dag met rood hebben omcirkeld in hun agenda. Goede kans dat we vanaf de start een vurige strijd om een plekje in de vlucht zien. Doordat er direct wordt geklommen gaat de kopgroep bestaan uit sterke klimmers. Vanuit het peloton wordt het daarom lastig controleren. De kans is bovendien aanwezig dat Pogacar en zijn ploeg het wel prima vinden als een renner die al op grote achterstand staat in het algemeen klassement er met de ritzege vandoor gaat.

Een aanvallende renner als Romain Bardet verwachten we wel van voren in dit soort etappes. De Fransman kwam met klassementsambities naar Italië, maar ondervond op de beklimming naar Oropa dat dit niet ging lukken. Toch is er niks mis met de vorm, zo liet hij al eerder zien met zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Zoals zo vaak kan de renner van dsm-firmenich PostNL zich nu, zonder stress om een klassement, gaan richten op een ritzege. Bardet in een aanvallende rol kan zich in vrijwel iedere bergetappe mengen om de overwinning, dus dat belooft wat.

Michael Storer staat ook bekend als een echte aanvaller. Hij gebruikte de Tour of the Alps als opwarmertje voor de Giro, waar hij bijna de koninginnenrit won. In de Vuelta van 2021 bewees hij al dat hij na een vroege ontsnapping vaak nog de sterkste klimmer kan zijn, met twee overwinningen. Dit seizoen lijkt hij nu minder jaar weer in topvorm te zijn bij Tudor. De Zwitserse ploeg draait sowieso goed, en Storer kan daar zeker van profiteren.

Michael Storer voelt zich helemaal in zijn element op de beklimmingen © Getty Images

Dan nog een aantal namen die hoge ogen kunnen gooien deze etappe. Wat te denken van Esteban Chaves. De Colombiaanse renner verloor gister veel tijd en kan dus zonder gevaar de aanval opzoeken. Mauri Vansevenant kan zich ook in deze strijd mengen. De Belg rijdt een sterk seizoen en kan zijn goede vorm verzilveren deze rit. Juan Pedro López maakte indruk in de Tour of the Alps, en komt voor een ritzege naar Italië. Als één van de sterkst klimmende renners moet hij het nu waar zien te maken.

Mochten de klassementsrenners in de buurt blijven van de kopgroep zullen zij maar wat graag toeslaan. Toch lijkt er dan maar één naam als winnaar uit de strijd te komen: Tadej Pogacar. De Sloveen staat deze Giro op eenzame hoogte, terwijl renners als Daniel Felipe Martínez en Geraint Thomas als grootste concurrenten goed rondrijden. Vandaag hopen wij ook Thymen Arensman, die een sterke tijdrit afwerkte, en Ben O'Connor in de aanval te zien om zo wat posities te winnen in het klassement.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Romain Bardet, Michael Storer

** Esteban Chaves, Mauri Vansevenant, Juan Pedro López

* Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas, Thymen Arensman, Ben O'Connor

Algemeen klassement voor etappe 8

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 24:12:36 Daniel Felipe Martinez (+1) BORA - hansgrohe +2:36 Geraint Thomas (-1) UAE Team Emirates +2:46 Ben O'Connor (+7) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:33 Luke Plapp (+10) Team Jayco AlUla +3:42 Alexey Lutsenko (+3) Astana Qazaqstan Team +3:49 Cian Uijtdebroeks (-3) Team Visma | Lease a Bike +3:50 Antonio Tiberi (+13) Bahrain - Victorious +4:11 Filippo Zana (+7) Team Jayco AlUla +4:41 Lorenzo Fortunato (-4) Astana Qazaqstan Team +4:44 Thymen Arensman (+15) INEOS Grenadiers +5:09

