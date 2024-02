Overzicht KKD | Roda deelt mokerslag uit aan Willem II, ADO maakt in extremis gelijk tegen MVV

Roda JC heeft vrijdagavond een harde dreun uitgedeeld aan koploper Willem II in de Keuken Kampioen Divisie. In een knotsgek duel wonnen de Limburgers met 2-3. ADO maakte in de allerlaatste minuut gelijkt tegen van MVV (2-2) en FC Groningen scoorde niet tegen Helmond Sport (0-0). Lees de verslagen hieronder.

Willem II - Roda JC 2-3

Een absoluut topduel in de KKD op vrijdagavond: nummer 1 Willem II nam het in eigen huis op tegen Roda JC. De Limburgers begonnen voortvarend, want na 10 minuten deelde Roda een flinke klap uit. Een afvallende bal werd goed binnengeschoten door Enrique Peña Zauner, die daarmee Roda op voorsprong zette.

Maar lang konden de bezoekers niet genieten van hun voordeel. Amper vijf minuten later rondde Jeredy Hilterman een prachtige assist van Thijs Oosting af. De stand was weer gelijk. De goals vielen werkelijk als rijpe appelen, want in de 22e minuut stond Willem II weer op voorsprong door een kopbal van Erik Schouten. Daarna hield het tot de rust op met de doelpuntenregen.

Zo stormachtig als de eerste helft was, zo rustig begon de tweede. Roda begon wel wat meer aan te dringen, en dat resulteerde in de 2-2 van Vaclav Sejk in de 65e minuut. En Roda zorgde vijf minuten voor tijd voor de tweede comeback in deze wedstrijd: Lennerd Daneels prikte een vrije trap vakkundig binnen en zette Roda weer op voorsprong.

En daarmee zette hij de 2-3-eindstand op het bord. Willem II staat nog steeds bovenaan, maar ziet Roda op plek twee tot op vier punten naderen.

ADO - MVV 2-2

In de eerste helft was het vooral ADO wat op zoek ging naar de goal, zonder echt grote kansen te creëren. MVV wachtte af en probeerde te counteren, wat ook niet echt lukte. Toch kregen de Limburgers na een halfuur een grote kans, maar Nicky Souren kreeg zijn voet niet achter de bal.

Daarna speelde MVV nog wat kansjes bij elkaar, maar het was ADO dat met een voorsprong richting de kleedkamers kon. Henk Veerman zette zijn ploeg in 43e minuut op een 1-0-voorsprong. Tekst loopt door onder de video.

Na rust kwam de ommekeer: het lukte MVV opeens wel om de kansen af te maken. Mart Remans scoorde tien minuten na rust de 1-1 en Dailon Livramento met nog twintig minuten te spelen de 1-2. Lang leeg ADO tegen een nederlaag aan te lopen, maar in de 94e minuut was daar Alex Schalk. Hij zette de 2-2-eindstand op het bord.

FC Groningen - Helmond Sport 0-0

Er gebeurde tijdens het eerste deel van de wedstrijd erg weinig. Groningen werd een keer gevaarlijk via Remco Postema, maar daar bleef het wel bij. Helmond kwam het dichtste bij een goal: Giannis Fivos Botos knalde de bal hard op de binnenkant van de paal, maar hij ging er niet in.

Na rust ging het een stuk beter lopen bij de Groningers. Er werden veel kansen gecreëerd, maar er vloog er niet een in het net. Dat zal De Trots van het Noorden zorgen baren, met de halve finale in de beker tegen Feyenoord in het vooruitzicht. Het bleef 0-0.

Overige uitslagen

De Graafschap - FC Den Bosch 2-0

FC Emmen - Cambuur 2-0

VVV - FC Eindhoven 2-2