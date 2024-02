Overzicht KKD | Willem II deelt harde klap uit aan ADO in titelstrijd, Roda haakt aan

Willem II heeft vrijdagavond een harde tik uitgedeeld aan concurrent ADO Den Haag in de titelstrijd. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie was met 2-1 te sterk. Nummer vier De Graafschap kende eveneens een beroerde avond, terwijl nummer drie Roda JC in extremis ontsnapte.

Op voorhand was het duel tussen de nummers één en twee van de KKD de meest spannende van speelronde 26. ADO Den Haag had de kans om het gat van vijf punten te verkleinen naar twee punten. Maar het werd een rampzalig begin voor de ploeg uit Den Haag, na een kwartier stonden de Tilburgers al op een 2-0-voorsprong.

Acht punten verschil

De openingsgoal werd mogelijk gemaakt door zeer beroerd verdedigen van de uitploeg. Ringo Meerveld kon zo de zestien in dribbelen en de 1-0 binnenschieten. Vijf minuten later vond ook Jesse Bosch het doel met een fraai afstandsschot.

Vervolgens kreeg Willem II nog een enorme kans, maar een derde tegentreffer bleef ADO bespaard. Net voor het einde maakte de teruggekeerde Timothy Derijck er nog 2-1 van, maar daar bleef het bij, waardoor het gat tussen beide ploegen nu acht punten is.

Roda wint door twee goals in blessuretijd

In de strijd om plek twee, die ook recht geeft op directe promotie, kwam Roda JC in de extra tijd heel goed weg. De Limburgse ploeg kwam op voorsprong tegen FC Emmen door Arjen van der Heide, maar via Mike te Wierik en een schot in de korte hoek van Ben Scholte nam FC Emmen de voorsprong over.

Lang leek de ploeg van Fred Grim voor het eerst in acht duels weer eens te winnen, maar door twee treffers in blessuretijd won Roda alsnog met 3-2. Zodoende is Roda de nieuwe nummer twee in de KKD.

Helmond wint van De Graafschap

Ook De Graafschap kende een frustrerende avond: via Simon Colyn kwamen de Superboeren nog op voorsprong, maar Alvaro Marin (2x) en Martijn Kaars bezorgden Helmond Sport de 3-1 overwinning. FC Dordrecht won wel. Door een treffer van Mathis Suray (1-0 zege) klimt Dordt over De Graafschap heen naar plek vier.

Overige uitslagen

Verder verloor Cambuur met 2-4 van Jong FC Utrecht, speelden FC Den Bosch en Jong AZ gelijk (0-0), net als Telstar en NAC Breda (1-1). Jong Ajax verloor met 2-1 van TOP Oss.