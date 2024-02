'Paris Saint-Germain wil Frenkie de Jong deze zomer overnemen van FC Barcelona'

Twee keer is scheepsrecht, moeten ze bij Paris Saint-Germain hebben gedacht. De Franse topclub probeerde in 2019 al om Frenkie de Jong te contracteren, maar werd toen afgetroefd door FC Barcelona. Nu zitten ze in Parijs weer achter de Oranje-middenvelder aan.

Het nieuws, gemeld door de Spaanse kranten Mundo Deportivo en Sport, volgt allemaal nadat bekend werd dat Frenkie zijn in 2026 aflopende contract nog niet wil verlengen bij Barcelona. Daardoor is het misschien voor de Catalaanse club een goed idee om de middenvelder dan maar te verkopen. Dan houden ze tenminste nog wat geld aan hem over.

Zomertransfer

Frenkie wil niet per se zo snel mogelijk weg uit Barcelona, maar toch wil PSG een eventuele aankoop van De Jong deze zomer rond hebben. Dan vertrekt Kylian Mbappé transfervrij en dat zorgt voor een hoop ruimte in het salarishuis van de Parijzenaars.

In de zomer van 2019 leek het er lang op dat Frenkie van Ajax naar Parijs zou gaan. De deal leek rond, tot Barcelona alsnog met de toen 21-jarige speler aan de haal ging. Ajax ontving toen een som van 86 miljoen euro, inclusief bonussen, voor De Jong.