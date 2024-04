PEC Zwolle zo goed als zeker van handhaving na thuiszege op concurrent Heracles Almelo

PEC Zwolle kan zich op gaan maken voor nog een seizoen in de Eredivisie. De Zwollenaren wonnen zondag in eigen huis met 3-1 van Heracles Almelo en zijn daardoor zo goed als zeker van nog een jaar voetbal op het hoogste niveau.

In Zwolle ging het de afgelopen week natuurlijk veel over Bram van Polen. De aanvoerder maakte bekend na zeventien jaar in Zwolle te gaan stoppen na dit seizoen. Het zal voor de rechtsback een doel zijn geweest om de club achter te laten in de Eredivisie en dat is na het duel tegen concurrent Heracles Almelo zo goed als zeker.

Clubicoon Bram van Polen stopt na zeventien jaar PEC Zwolle met voetballen Bram van Polen hangt na dit seizoen zijn kicksen in de wilgen. Na zeventien jaar profvoetbal vindt hij het mooi geweest. De 38-jarige verdediger speelde al zijn profwedstrijden voor één club: PEC Zwolle.

PEC te sterk voor concurrent Heracles

Zwolle kwam zondag na ruime en kwartier voetballen op voorsprong via Lennart Thy. De Duitser kreeg daarbij heel veel hulp van Heracles-verdediger Justin Hoogma, die zich eerst heel makkelijk liet aftroeven door Thy en hem vervolgens geen strobreed in de weg te leggen op weg naar de openingstreffer.

PEC leek met een voorsprong de rust in te gaan, maar de blessuretijd duurde net iets te lang. Heracles kreeg van scheidsrechter Serdar Gözübüyük de mogelijkheid om nog na de oorspronkelijke minuut extra tijd een corner te nemen en dat leverde de gelijkmaker op. Marko Vejinovic kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en maakte zijn eerste Eredivisie-goals in meer dan negen jaar.

Het duel zakte na rust in, maar het was Younes Namli die het open brak. De speler van PEC vond met een schitterend balletje Anselmo Garcia MacNulty in het strafschopgebied en de linksback kopte door naar Silvester van de Water, die de 2-1 binnentike. Filip Krastev maakte in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde en schoot Zwolle definitief naar de drie punten.

Handhaving nagenoeg zeker

PEC heeft door de zege de magische grens van 34 punten geslecht. Officieel is er nog een kleine kans dat het alsnog op de zestiende of zelfs zeventiende plek eindigt, maar dat zal in de praktijk niet meer gaan gebeuren. Heracles heeft 32 punten en moet dus nog wel aan de bak in de laatste paar weken van de competitie.