Prachtig moment: Tijjani Reijnders viert geboorte van kind met heerlijke goal voor AC Milan

Voor Tijjani Reijnders is afgelopen week één van de mooiste weken in zijn leven. De middenvelder van AC Milan maakte vier dagen geleden de geboorte van zijn eerste kindje bekend en donderdag was hij trefzeker in de Europa League. En met wat voor goal!

Een afgezwaaide corner kwam voor de voeten van de Nederlander in de wedstrijd van AC Milan tegen Slavia Praag, De middenvelder twijfelde niet en haalde resoluut uit. Met een prachtige schuiver in de linkerhoek maakte Reijnders de 2-1 voor de Milanezen. Inmiddels is de wedstrijd in de slotfase en staat het 3-2 voor de Milanezen na goals van Reijnders, Olivier Giroud en Ruben Loftus-Cheek.

Zoon

Reijnders plaatste dus vier dagen geleden de eerste foto van zijn zoontje. De kleine heet Xavién Lio Ti Reijnders en werd geboren op 28 februari 2024. De middenvelder wordt via Instagram gefeliciteerd door grote spelers als Denzel Dumfries en Fikayo Tomori.