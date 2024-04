'Quincy Promes mogelijk snel in Nederland: proces veroordeelde voetballer begint volgende week'

Het is de bedoeling dat Quincy Promes volgende week naaar Nederland komt. De voetballer zit momenteel in een gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Nederland heeft dat land nu verzocht hem uit te leveren.

Op donderdag 2 mei zou de eerste zitting plaatsvinden, weet RTL Boulevard. Dat kan ook zonder hem, zoals al eerder gebeurde toen Promes nog in Moskou zat. Maar Nederland hoopt hem er nu echt wel bij te hebben, omdat hij een celstraf moet uitzitten.

RTL Boulevard deed ook navraag bij zijn advocaat, Robert Malewicz, maar die wilde niets over de situatie kwijt. "We doen geen inhoudelijke mededelingen zolang het verzoek nog in behandeling is bij de rechter in de VAE."

De 32-jarige Promes, voetballer van het Russische Spartak Moskou, werd in Dubai tegengehouden toen hij met zijn team terug wilde vliegen naar Rusland. Hij zou namelijk nog schade moeten betalen wegens een verkeersongeval.

In Dubai in de gevangenis

Nederland heeft sinds korte tijd een uitleveringsverdrag met VAE en deed dus direct een verzoek om hem uit te leveren. In eerste instantie mocht Promes in vrijheid wachten op de uitslag, maar uiteindelijk werd hij toch vastgezet in Dubai.

Misdaadjournalist John van den Heuvel vertelde heftige dingen over de gevangenis in Dubai. Hij zou met twintig mensen op één kamer slapen en zijn hoofd zou zijn kaalgeschoren. Hij is een van de weinigen in de kamer die een (stapel)bed tot zijn beschikking heeft.

Gevangenisstraf in Nederland

Promes moet in Nederland een celstraf van zes jaar uitzitten voor het handelen in cocaïne. Daarnaast stak hij zijn neef neer, waar hij nog eens anderhalf jaar celstraf voor kreeg. De voetballer zat in Rusland op een veilige plek, omdat dat land geen uitleveringsverdrag met Nederland had.

Om die reden was het ook niet verstandig dat Promes met zijn teamgenoten meeging naar Dubai voor het trainingskamp, omdat VAE wél een uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Het verkeersongeval - waarbij hij was doorgereden, terwijl er schade was - tijdens het trainingskamp heeft ervoor gezorgd dat Promes op het vliegveld werd tegengehouden.