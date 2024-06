Rafael van der Vaart vreest Roemenië als tegenstander van Oranje: 'Spanje of Duitsland was beter geweest'

Veel Nederlanders zijn blij met het nieuws dat Roemenië de tegenstander wordt van Oranje in de achtste finales van het EK voetbal. Alle Nederlanders? Nee, Rafael van der Vaart niet. Hij woont in Roemenië en waarschuwt Nederland voor de tegenstander van aankomende dinsdag.

Dat doet hij in gesprek met het Roemeense Gazeta Sporturilor. Volgens de 109-voudig international van Oranje is Roemenië een tegenstander die het Nederland enorm lastig kan maken. Hoewel Oranje de favoriet is, valt Roemenië niet te onderschatten. "We moeten goed op ze letten, ze hebben veel kwaliteiten", vindt Van der Vaart. Vooral Nicolae Stanciu, Radu Dragusin en Ianis Hagi springen er volgens de analist uit. "Ik denk dat zij de ruggengraat van Roemenië zijn."

Met Roemenië als tegenstander en een eventuele kwartfinale tegen Oostenrijk of Turkije lijkt de weg naar de halve finale open te liggen voor Oranje. Van der Vaart wil daar niets van weten, want hij vreest voor onderschatting bij Nederland. "Misschien was het beter geweest om tegen Duitsland of Spanje te spelen, omdat je tegen zulke landen niets te verliezen hebt." Dat is tegen de Roemenen natuurlijk wel het geval, weet Van der Vaart. "Van Roemenië zouden we normaal gesproken namelijk moeten winnen."

Roemenië verrast op EK

Roemenië werd verrassend groepswinnaar in de poule met België, Oekraïne en Slowakije. Van der Vaart vond de tegenstander van Oranje verbazingwekkend sterk in de eerste wedstrijden van dit EK. "Ik heb veel Roemeense vrienden en zij waren erg pessimistisch voorafgaand aan het EK. Maar ik was ook verrast. Wat een doelpunten en wat een resultaat."

In Roemenië met Estavana Polman

Van der Vaart woont al een tijdje in Roemenië vanwege de liefde en kent het land dus goed. Hij heeft een relatie met Estavana Polman, die handbalt in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Van der Vaart gaf eerder in gesprek met Sportnieuws.nl aan nog zeker een jaar in Roemenië te blijven wonen. Polman heeft namelijk nog een contract voor één jaar. Van der Vaart is wel veel in Nederland vanwege zijn werkzaamheden bij de NOS.

