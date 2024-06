Estavana Polman: van zwaar auto-ongeluk tot dochter met Rafael van der Vaart en beste handbalster ter wereld

Estavana Polman is hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ondanks flink wat tegenslagen in haar leven, knokte ze zich naar de absolute wereldtop. Onderweg verleidde ze Nederland met haar spontane babbel en kreeg ze een kind met haar vriend Rafael van der Vaart. Dit is Estavana Polman.

De inmiddels 31-jarige Polman groeide op in een volksbuurt in Arnhem. Op jonge leeftijd viel haar handbaltalent al op en mocht ze naar de HandbalAcademie op Papendal. In juli 2009 stond haar wereld op zijn kop. Met haar familie was ze op weg naar een vakantieadres in Italië toen het in Duitsland helemaal mis ging. De auto van het gezin moest plots uitwijken, raakte in een slip, sloeg over de kop en kwam in de vangrail terecht.

Estavana was er het slechtst aan toe. Waar haar vader en haar ook op hoog niveau handballende tweelingbroer Dario er zonder verwondingen afkwamen, werd bij haar moeder door glasscherven een slagader geraakt en bleek ze zelf twee ruggenwervels te hebben gebroken. "Ik kon me even helemaal niet meer bewegen", vertelde ze daar later over. "Mijn rug is vaak stijf. Maar ik mag niet klagen, als je ziet hoe erg het was en hoe goed we eruit gekomen zijn."

Estavana Polman in Oranje

Het ongeluk leerde Polman relativeren, maar betekende allesbehalve het einde van haar ambitie om de top te bereiken. Een jaar later maakte ze haar debuut in het grote Oranje en verdiende ze een transfer naar Denemarken. In die ijzersterke competitie zou ze uiteindelijk elf jaar spelen.

Oranje, met links Estavana Polman na het brons op het WK van 2017. © Getty Images

Met een generatie met onder meer Tess Wester, Angela Malestein, Yvette Broch en Lois Abbingh bestormde Oranje ondertussen de wereldtop. Na zilver in 2015 en brons in 2017 werd Nederland, mede dankzij 58 treffers van Polman, in 2019 voor het eerst wereldkampioen. De Arnhemse werd uitgeroepen tot beste speelster van het WK en de jonge vrouwen groeiden uit tot bekende Nederlanders.

Estavana Polman en Angela Malestein met de prijs voor Sportploeg van het Jaar in 2019. © Pro Shots

Polman werkte sindsdien met grote regelmaat mee aan verschillende tv-programma's als Vandaag Inside en Beter laat dan Nooit. Dit jaar was ze onder meer te gast bij de Oranje-zomer, waar ze het aan de stok kreeg met Valentijn Driessen:

Blessure na blessure

Handbal is een keiharde sport en daar weet Polman alles van. Als een van de beste speelsters van de wereld hadden tegenstanders het vaak op haar voorzien. Het leverde haar onder meer een gebroken sleutelbeen en gekneusde ribben op. "Ik ben een jonge vrouw, maar ik heb wel een oud lichaam", zei ze meerdere keren over alle verwondingen.

In 2020 ging het helemaal mis. Polman scheurde de kruisband in haar rechterknie. Het kostte haar het EK, maar de Olympische Spelen van Tokio (2021), die door de pandemie een jaar waren uitgesteld, zou ze wel halen. Twee maanden voor de Spelen ging het echter opnieuw mis. Tijdens een duel van haar club Esbjerg tegen Odense begaf haar rechterknie het. Polman schreeuwde het uit van de pijn, maar liet zich er opnieuw niet onder krijgen. Al snel keek ze weer vooruit, naar de Spelen van 2024 in Parijs.

Rafael van der Vaart

Polman had tot 2015 een relatie met voetbal Mart Lieder. Die is inmiddels getrouwd met keepster Tess Wester, terwijl Polman zelf sinds 2016 samen is met Rafael van der Vaart. Samen met de oud-international heeft een dochter Jesslynn (2017).

In een realitysoap die ze in de periode van haar zwangerschap bij De Telegraaf had, vertelde ze hoe dolblij ze was toen bleek dat ze in verwachting was en onthulde ze 'een fantastische bevalling' gehad te hebben. "Ik was om 10 uur in het ziekenhuis en 's avonds weer lekker naar huis! Echt top."

Estavana Polman en Rafael van der Vaart, toen en nu. © Getty Images

Damian van der Vaart

Van der Vaart heeft een zoon uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis. De 17-jarige Damian voetbalt bij Ajax in de jeugd en woont bij de ouders van zijn vader. Polman zelf woont met Jesslynn in Roemenië, waar ze onder contract staat bij Rapid Boekarest. Van der Vaart vliegt heen en weer tussen de twee landen en is bijzonder populair in Boekarest, zo vertelde Polman: "Raf is echt een held hier."

De familie Polman / Van der Vaart. Instagram en Getty Images

In het begin van haar relatie met Van der Vaart wist Polman niet wat ze meemaakte, zo vertelde ze onlangs. Vooral van de paparazzi schrok ze flink: "Het was doodeng als Rafael en ik samen in de auto reden en ze ons achtervolgden." Polman stelde verder een prima relatie te hebben met zowel Damian als diens moeder Sylvie Meis. "Ik heb vanaf dag één gezegd: ik vind dat heel belangrijk."

Polman en Van der Vaart zijn dus al acht jaar samen, maar toch is er nog iets dat de oud-voetballer nog graag eens met zijn vriendin zou willen doen. Zijn grote droom zal echter nog even moeten wachten, zo vertelde hij zelf:

Olympische Spelen in Parijs

Ook begin 2024 kampte Polman weer met de nodige blessures. Ze was net op tijd hersteld om nog een rol te kunnen spelen in het olympisch kwalificatietoernooi dat Oranje een ticket voor de Spelen opleverde. "Het voelt zo lekker om weer wat minuten te maken", zei ze na afloop. "Echt, dit is zo lekker.” Voor bondscoach Per Johansson is er geen twijfel: "Een fitte Estavana wil je er altijd bij hebben."

