PSV-fans in protest tegen nieuwe uitshirt: 'Ons logo is rood en wit'

PSV heeft de landstitel op zak en verdedigt die volgend seizoen in een kleurrijk uittenue. Vrijdag presenteerde de kersvers landskampioen het uitshirt voor 2024/25. Bij de achterban viel het shirt niet goed, vooral omdat het logo niet in de originele kleuren is.

"Het donkere shirt met opvallende felle kleuren is een verwijzing naar het testbeeld van Philips. Onze founding father die onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van voetbal op TV", schrijft PSV. Het tenue wordt aanstaande zondag voor het eerst gedragen door de Eindhovenaren in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Nog zonder gouden kampioensembleem, die komt er volgend jaar pas op.

Protest PSV-fans tegen nieuwe uitshirt

Niet lang na het verschijnen van het shirt kwam er al een eerste reactie van De PSV Supporter, een supportersvereniging van de Eindhovense club. "Ons logo is rood wit. Niet groen, niet paars, maar rood en wit! Neem daarom je retro PSV-shirt mee naar Sittard en houd het omhoog bij opkomst! Samen laten we zien dat er maar één logo is."

PSV-supporters komen zondag in Sittard met een actie tegen het nieuwe uitshirt. pic.twitter.com/1cU4mQPepa — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 10, 2024

PSV en Puma

PSV en Puma verlengden de samenwerking begin januari tot medio 2030. Het Duitse sportmerk is sinds 2020 de shirtleverancier van PSV. "We gaan nog jaren samen door met shirts designen", sprak commercieel directeur Frans Janssen destijds.

PSV gaat dat samen met de fans doen. "We zijn aan het bekijken hoe we hen daarin kunnen betrekken. "Dat gaat dan over de shirts voor het seizoen 2026-2027, want zo'n traject start altijd al anderhalf jaar van tevoren. Hoe dat we dat gaan doen wordt binnenkort al bekendgemaakt. Ondertussen hebben we met een gezamenlijke mural, aan de noord-westkant van het stadion, een prachtig cadeau voor de fans."