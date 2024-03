RB Leipzig-trainer staat pal achter Xavi Simons na kritiek: 'Wij denken er in Leipzig anders over'

Marco Rose heeft het opgenomen voor zijn pupil Xavi Simons. De Nederlander kreeg veel kritiek na zijn optredens voor Oranje, maar de trainer van RB Leipzig kan zich daar absoluut niet in vinden.

Op zijn laatste persconferentie ging Rose in op de kritiek die Simons kreeg en de media-boycot die hij daarna in werking stelde. "Ik heb contact gehad met Xavi. Mijn advies was om naar de bondscoach te luisteren en dingen te accepteren. Maar we mogen de zaken in Leipzig ook een beetje anders zien." Ook Ronald Koeman vertelde op de persconferentie voor het duel met Duitsland, dat hij meer wilde zien van Simons.

'Hij wil altijd meer'

Simons wordt dit seizoen door Paris Saint-Germain uitgeleend aan RB Leipzig. In de Duitse stad is de aanvaller met negen goals en dertien assists een gewaardeerde kracht, vindt ook Rose. "Ik denk dat Xavi de laatste is die daar niet klaar voor is. Hij is nooit tevreden, hij wil altijd meer. Hij is echt een prima jongen."

Kritiek

De Nederlandse voetbalcritici kwamen na het duel van Oranje tegen Schotland massaal met kritiek op Simons. Bij veel fans valt het op dat de Nederlander de sterren van de hemel speelt in Leipzig, maar dat het er bij het Nederlandse elftal eigenlijk niet uit komt. Simons boycotte als gevolg daarvan de media en spreekt voorlopig niet met Nederlandse pers.