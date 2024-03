Duitsland testte iets nieuws tegen Nederland

Nederland speelde Duitsland in de eerste tien minuten opvallend stil. Dat schrijft het Duitse medium Bild. Na de 1-0 was het zo stil, dat op tv de roepende spelers en bondscoaches goed te horen waren. Maar daardoor kon Duitsland bij de 1-1 wel extra goed iets nieuws testen.

Maximilian Mittelstädt scoorde na ruim elf minuten de 1-1. Zijn eerste interlandgoal voor Duitsland, maar ook een 'historische' goal voor het Duitse voetbal. Na zijn doelpunt was er namelijk voor het eerst een nieuwe goaltune te horen. Bij goals van Die Mannschaft was tot de wedstrijd tegen Nederland sinds 2019 al Kernkraft 400 van Zombie Nation te horen, maar na een nieuwe stemming is er nu een nieuwe 'tor-hymne'

Nieuwe goaltune

Bij de 1-1 van Mittelstädt en later bij de winnende 2-1 van Niclas Füllkrug was er een ander feestnummer te horen voor de fans in het stadion. Na een stemming kozen meer dan 70.000 Duitsers voor Major Tom van Peter Schilling bij goals van de Duitse nationale ploeg.

Maximilian Mittelstädt lässt Major Tom ertönen 🎶🎶🎶 #GERNED pic.twitter.com/Nitld8K54D — Christopher Michel (@CMoffiziell) March 26, 2024

Mittelstädt was trots op zijn eerste interlandgoal. De verdediger van Stuttgart sprak van 'een ongelofelijk gevoel'. "Die tegengoal van Nederland was nog ongelukkig, maar die heb ik kunnen herstellen en bekronen met een goal", zei hij tegen Bild. "Die kon niet mooier zijn dan deze."

Thomas Müller zingt mee

De nieuwe goaltune beviel wel, vooral Thomas Müller kon er wel van genieten. Tijdens de warming-up werd de routinier meezingend gespot toen het nummer al te horen was in het stadion in Frankfurt.