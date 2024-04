Wedkantoren zien Arne Slot als topfavoriet bij Liverpool: 'Dan wordt het wel serieus'

Arne Slot pakte zondag de KNVB Beker met Feyenoord en kreeg na afloop de vraag of hij bij Feyenoord gaat blijven. De trainer wilde daar geen uitsluitsel over geven en dat is niet zo gek, want zijn naam gaat rond bij grote clubs. Bij de bookmakers is hij zelfs de favoriet om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool.

Slot is bezig aan zijn derde jaar bij Feyenoord en pakte vorig seizoen de landstitel. Die moeten de Rotterdammers dit jaar waarschijnlijk aan PSV laten, maar desondanks staat de coach er goed op in het buitenland. Liverpool leek lange tijd te azen op Ruben Amorim, de trainer van Sporting Portugal, maar de komst van de Portugees blijkt geen abc'tje. Slot zou volgens de bookmakers nu zelfs de topkandidaat zijn.

Marco van Basten ziet dat wel zitten, al hoopt hij eigenlijk dat Slot blijft: "Jullie zitten altijd iedereen naar het buitenland te lullen. Hou wat goed is zo lang mogelijk in Nederland." De oud-voetballer maakt zich geen enkele zorgen als Slot een buitenlands avontuur aangaat: "Hij kan overal terecht. Ook bij Bayern München en Liverpool. Daar ben ik echt van overtuigd. Hij gaat goed met spelers om en is tactisch goed onderlegd. Hij kan het goed uitleggen, is rustig en intelligent. Een echte toptrainer."

'Feyenoord kan vragen wat het wil'

Journalist Martijn Krabbendam vertelde in Veronica Offside dat Liverpool waarschijnlijk geïnteresseerd is: "De bookmakers zijn meestal goed op de hoogte, dus dan is het wel serieus" Toch heeft Slot een probleem, want hij verlengde vorig jaar zijn contract en kan niet zo makkelijk weg: "Hij heeft er geld bij gekregen en als tegenprestatie is de clausule eruit gehaald. Toen kon hij voor een heel bescheiden bedrag weg."

Dat is nu wel anders: "Feyenoord kan vragen wat het wil." The Reds hebben zich nog niet gemeld bij de Rotterdammers, maar Krabbendam denkt dat Slot een eventuele stap naar Liverpool wel ziet zitten: "Dat is wel het kaliber club waarvoor hij weg gaat. Voor Brentford komt hij zijn bed niet uit."

Wesley Sneijder denkt dat het ontbreken van een clausule geen enkel probleem zal zijn als Liverpool zich daadwerkelijk gaat melden. "Als Liverpool hem echt wil hebben dan betalen ze wel", denkt de oud-international.